お散歩で疲れすぎて「おじさん化」してしまったわんちゃんの様子に多くの反響が集まっています。

話題となった投稿には「こんなに可愛いおじさん化だったら大歓迎」と、おじさんのようにだらっとしながらも可愛いその姿に賞賛の声が寄せられ、記事執筆時点で2.4万回再生を突破しています。

【動画：『いつもより長めに犬の散歩をした』結果→家に帰ってきた途端…疲れすぎて『おっさん化する光景』】

長めにお散歩をしてみた代償が「おっさん」な犬

Instagramアカウント「shushu_x_soramame」の話題の投稿に登場しているのはミニチュアシュナウザーの『そらまめ』くん。この日は姉の『シュシュ』ちゃんと一緒にお散歩をしたそうです。連日の暑さが少し和らぎ涼しかったそうで、いつもよりも長めに散歩をしてきたんだとか。

いつもより運動できて楽しかったのかと思いきや、帰宅したそらまめくんは飼い主さんに寄りかかるようにだらーんと仰向けで寝そべって「おじさん化」してしまったそう。久しぶりの長めの散歩の体力面での代償はかなり大きかったようですが、人間のように疲れて寝てしまう様子が滑稽なそらまめくんなのでした。

実はあんまりお散歩が好きじゃない？

実はそらまめくんは暑い日のお散歩があまり好きではないそうなんです。

そらまめくんはよくお散歩中にリードを噛んでぐいぐいと引っ張るそうで、おそらく引っ張れば早く帰れると思っているとのこと。

激しくリードを噛み続けていたといいますが、そらまめくんが一人で引っ張っている分には問題ないと、飼い主さんは特に気にせずにそらまめくんの好きなようにさせていたそうなのですが....

早く帰りたくて姉のリードを....

リードをいくら一生懸命に引っ張っても飼い主さんとシュシュちゃんの歩くペースは変わらず、「頑張ってるのにこれじゃ早く帰れない！」と気づいたそらまめくん。すると今度は自分のリードだけでなく、シュシュちゃんのリードも咥えてグイグイと前に向かって引っ張り始めたんだそう。賢いけれども、余計な体力を消費してしまっているようにも見えてしまいます（笑）

そらまめくんがお散歩の代償におじさん化してしまった話題の動画には、「お散歩でクタクタに疲れちゃったね」とそらまめくんに同情する声や、「こんなに可愛いおじさん化だったら大歓迎」と賞賛する声も寄せられました。

そらまめくんと姉のシュシュちゃんの他の日のお散歩の様子や日常の生活をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「shushu_x_soramame」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shushu_x_soramame」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。