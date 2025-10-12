¡Ú¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Û¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀèÇÚ¤¬¤Ê¤¼¤«¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë!?ÂÎ°é´Û¤Ë¸½¤ì¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸«´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚËÜÊÔ¡Û¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¤òºÇ½é¤«¤é
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Îî´¶¥¼¥í¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ¡²è¡Ö±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤ä¡Ö¼ö±å THE LIVE¡×¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¼ÂÏÃ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¡ÖÌë¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤ÎÁ°ÊÔ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶á¸¶¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¨¥ß¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼êÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤ÎÍ¥¡£Îî´¶ÂÎ¼Á¤À¤È¤¤¤¦Í¥¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´¨µ¤¤È¼ªÌÄ¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢²»¶ÁÃ´Åö¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬´ñÌ¯¤Ê±Æ¤ò¸«¤¿¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¤ÈÌ¡²è²È¤¬¸ì¤ëÀ©ºîÈëÏÃ
¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤ÈÌ¡²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶á¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢À©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
4ÏÃ¤â¼ÂÏÃ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ä¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êæ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤â¤â¤È¤ÏÂç¤¤Ê¾Â¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤ä¤é¤¤¤ï¤¯¤¸¤ß¤¿±½¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¶á¸¶¤µ¤ó¤Ï4ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¿Í¤¬Â¿¿ô½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥â¥Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»×½Õ´ü¡ßÎî¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÁêÀ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
4ÏÃ¤ÎÉñÂæ¤Ï³Ø¹»¤À¤¬¡¢Êæ²Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê³Ø¹»´ØÏ¢¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê³Ø¹»´ØÏ¢¤ÎÏÃ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ï¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤Ï¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¥â¥Î¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Â¤Ï»ä¤¬½é¤á¤ÆÉÝ¤¤ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤â³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯¸ì¤é¤ì¡¢ºîÉÊ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶á¸¶¤µ¤ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ø¹»·Ï¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤äºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¸«³«¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬º£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸ýÎö¤±½÷¤ä¤Æ¤±¤Æ¤±¤Ê¤É¡Ë¡£Âç¿Í¤Ï»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤è¤ê¿´ÍýÅªÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤Êý¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÉÝ¤µ¤Ï»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¡¢¶á¸¶
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£