清の西太后。映画では、宦官が夜に女性を咸豊帝のもとに運んでゆく様子を西太后が見ているシーンを描いている。（写真：近現代PL/アフロ）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 宋から清末まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 宋から清末まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

清の後宮の特徴は管理制

清の後宮の特徴をふりかえってみよう。清は中華帝国の完成態だった。

後宮の制度も完備していた。漢の成帝のように腹上死をした皇帝や、明の嘉靖帝のように宮女たちに殺されそうになった皇帝は、清には一人もいない。秦の趙高や明の劉瑾のように国政を壟断する宦官もあらわれなかった。

世継ぎを作る場所、という後宮最大の使命も、よくまっとうされた。歴代皇帝の系図を見ると、初代のヌルハチから第十代の同治帝までは、順調な父子相続が続いた。これは、なかなかできることではない。

清では、皇帝の性行為も、管理下で行われた。

明王朝までの皇帝の性生活は、おおらかだった。自分から、気にいった妃の部屋に赴き、寵愛した。ベッドを共にする女性の数も、時間も、制限はなかったのだ。

清王朝の後宮では、不測の事態を防止するため、「翻牌子（ほんはいし）」の制度をとった。

昼間、皇帝が政務をとっているとき、宦官が木の名札を載せたお盆を捧げもち、皇帝の前にひざまずく。皇帝は、盆の木札を見て、その夜に「呼ぶ」女性の名札を選んでひっくり返す。名前を書いた「牌子」をひっくり返すので、翻牌子、という。

気に入った女性の名札がなければ、盆をさげさせ、あらためて別の札を並べた盆を持ってこさせる。

宦官は、皇帝が選んだ名札の女性の部屋に行き、今夜、お召しがあることを伝える。

時間がくると、女性は全裸になり、みずから布団にくるまる。全裸になるのは、凶器の持参を防ぐためである。宦官は女性を布団ごと抱えあげ、夜の後宮の中を小走りに進み、皇帝の居室に届ける。小柄な女性なら1人で、大柄な女性は2人で抱えて運ぶ。

ちなみに、1985年に日本で公開された中国・香港合作映画『西太后』には、宦官が夜、女性を包んで咸豊帝（かんぽうてい）のもとに運んでゆくのを、若き日の西太后が複雑な気持ちで眺めるシーンが出てくる。

床入りしたあとも監視役が聞き耳

宦官は、女性を皇帝の居所に届けたあとも、外で控えている。定められた制限時間がくると「時間でございます」と、部屋の外から声をかける。まだ終わらなければ、時を置いてまた「時間でございます」と呼びかける。

事が終わると、宦官は、布団にくるまった女性を抱え上げて、彼女の部屋に連れ戻す。ピロートークを楽しむ時間はない。

文書係は、皇帝がどの女性を何時に呼び出し、どれくらいの時間を過ごしたかを記録する。後宮の女性の主人である皇后は、その記録を見て、夫の健康を管理する。

実は、江戸時代の将軍の性生活も似たようなものだった。大奥で将軍と床をともにする女性は、事前に身体検査をされた。かんざしなど、尖ったものは凶器になりうるので、はずさねばならなかったのだ。

女性が大奥で将軍と床入りしたあとも、監視役が聞き耳を立てていた。監視役は隣に布団をしいて添い寝した、という説もあるが、近年の研究では障子一枚は隔てていたらしい。

ともあれ、女性が「男の子ができたら次の将軍にしてくださいね」などと甘いおねだりをして将軍が「うん」と答えないよう、監視役がずっと聞き耳を立てた。そして、将軍と女性の寝物語も含めて、大奥の責任者に細大漏らさず報告をした。

皇帝や将軍の子作りは、国家の運命をにぎる政治的な営みだったのである。

後宮のなごり

江戸時代の大奥の様子は、秘密だった。大奥で働いた女性たちは、引退後も、秘密を墓場まで持ってゆかねばならなかった。

明治時代になり、幕府も大奥も消滅したあと、昔の大奥の実態が公開されるようになった。例えば、明治時代に東京帝国大学史談会が、昔の幕府の関係者に聞き取り調査をして作成した報告書『旧事諮問録』には、大奥の女性の証言も載せている。

三田村鳶魚（えんぎょ）の著作『御殿女中』や、『朝野新聞』の記事にも、江戸時代の多くの御殿女中たちの聞き書きを載せる。

中国も同様である。清末の後宮の内情については、もと宮女やもと宦官による証言が、数多く残っている。ラストエンペラーこと溥儀（ふぎ）自身も、『わが半生』で紫禁城小朝廷の生活を回顧している。

西太后に仕えた女官や宦官の手記のうち、徳齢の『西太后に侍して』（太田七郎・田中克己訳）や、張仲忱の『最後の宦官 小徳張』（岩井茂樹訳）などは、日本でも広く読まれている。

現代も残る中国式の権力構造

こうした手記は、記憶が曖昧で、話を面白く盛った部分も多いため、信憑性には注意する必要がある。

だが、清の後宮の生活については、数多くの証言が残されているおかげで、後宮に風呂はなく行水や手ぬぐいで体をふくていどだった、やんごとない身分の人々も「官房」と呼ばれたおまるを使っていた、といった細かいこともわかるのである。

紫禁城の大半のエリアは、「故宮」として一般にも開放されている。

中国の後宮は消滅したが、清の後宮の敷地や建物、そこで使われていた器物、後宮の人々が着用していた衣服などは、今も博物館に現存している。また、西太后は晩年、写真に撮られることを好んだため、後宮の女性や宦官を撮影した写真も多く残っている。

今後、君主制や後宮が中国で復活することはないだろう。けれども、かつての後宮のなごりや、外廷に対する内廷という巨大な密室を必要とした中国式の権力構造は、21世紀の今も残っているのである。

『』（加藤徹著、角川新書）

筆者：加藤 徹