¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡ÄÅÔÆâ¤ÎÌ±Çñ¤ÇÁê¼¡¤°¶ì¾ð¡¡½é¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤â
¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤º¤ë²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¤¤Þ¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±Çñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¿·½É¶è¤Ï9·î12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÌ±Çñ12¶È¼Ô22»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ30Æü´Ö¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿Ì±Çñ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¶è¤Ï»ö¶È¼ÔÌ¾¤òHP¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢8Æü¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¥«½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¿·½É¤«¤éÂç¹¾¸ÍÀþ¤Ç¿ô±Ø¡¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
3³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÉ÷¤Î·úÊª¤Ç¡¢Ä¹´ü´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹2¤Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥´¥ßÂÞ¤Ê¤É¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë»¶Íð¤·¡¢Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤¬Î©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈË²Ú³¹¤ä±Ø¤«¤é¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬ÊÂ¤Ö´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î´Ö¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÌ±Çñ¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿·½É¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¶ì¾ð¤¬¶áÎÙ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶è¤Ï¤³¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¶è¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤ÊÊó¹ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·½É¶è¤ÎÌ±ÇñÆÏ¤±½Ð¤Ï¡¢3272·ï¤ÇÅÔÆâ¥È¥Ã¥×¡£
¶è¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤Ê¤É¸½¾õ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦ÅÔ¤ä¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åìµþ23¶è¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÌ±ÇñÅÐÏ¿¿ô¤¬Â¿¤¤ËÅç¶è¤¬Ì±Çñ¾òÎã¤ò²þÀµ¤·¡¢Ì±Çñ¤¬±Ä¶È¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤ò²ÆµÙ¤ß¤ÈÅßµÙ¤ß¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢½»µïÀìÍÑÃÏ°è¤ÈÊ¸¶µÃÏ¶è¤Ç¤Î³«¶È¤Î¶Ø»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÅç¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±Çñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð·ï¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤¬29·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï120·ï¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¥´¥ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢Â³¤¤¤ÆÁû²»¡¢É¸¼±¤Î¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶è¤¬Ä®²ñ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì±Çñ¤¬Ä®²ñÆâ¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Ä®²ñ¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¡¢À¸³è´Ä¶¤¬°²½¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿Ä®²ñ¤Ï6³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨ËÅç¶è¤Ï¡¢À¸³è´Ä¶¤Î°²½¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁáµÞ¤Ë¾òÎã²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡¢Í¼±¼Ô¤é¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¶è¤Ï¡¢12·î¤Î¶èµÄ²ñ¤Ë¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢2026Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é¡¢µ¬À©¶¯²½¤Î¼Â»Ü¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì±Çñ»ö¶È¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬µ¬À©¤ò¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¥ä¥ß¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£
°ÆÁ¶È¼Ô¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä®²ñ¤äÃÏ°è½»Ì±¤«¤éÌ±Çñ±Ä¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£