トーマスタウンで「ハロウィンダンス」踊るだけで特典ゲット！トーマスステーション池袋・大阪・岐阜でも「ミステリーハロウィン」開催中
「きかんしゃトーマス」の世界観を再現した屋内型テーマパーク「トーマスタウン新三郷」(埼玉県三郷市)では、2025年10月31日(金)までダンスイベント「ハロウィンダンス」を開催中。また、屋内型プレイグラウンド「トーマスステーション」(池袋・岐阜・和泉)と合同で、フォトスポットやオリジナルシールがもらえる「ミステリーハロウィン」イベントも実施している。
【写真】ハロウィン限定「オリジナルシール」がもらえる！
■トーマスタウンってどんな場所？
トーマスたちが暮らす架空の島「ソドー島」の最大の街「ナップフォード」を再現した「トーマスタウン新三郷」。2009年9月のオープンから15年以上、多くの家族に愛され続けてきた屋内型テーマパークだ。
全天候型の施設内では、専用通貨「トーマスコイン」を使ってアトラクションやゲームを楽しめる。入場は無料で、遊びたいアトラクションだけを選べるから、小さな子どものペースに合わせて過ごせるのもうれしい。
■みんなで踊ろう！参加無料の「ハロウィンダンス」
今年の目玉は、2025年10月1日からスタートした「ハロウィンダンス」。トップハム・ハット卿からの「ステキなダンスを見せてほしい」というお願いに応えて、スタッフと一緒に楽しく踊れるイベントだ。
小さな子どもでも覚えやすい簡単な振り付けだから、初めてでも安心。平日は14時から、土日は15時から開催で、参加費はもちろん無料。トーマスタウン公式Instagramにハロウィンダンスの振付動画がアップされているので、事前に子どもと一緒に練習できる。
■参加するたびにうれしい特典がどんどん増える！
ダンスイベントに参加すると「スタンプカード」がもらえて、参加回数に応じて特典をゲットできる。
スタンプカード特典の内容
(1) 1回参加：ポップコーン100円引き
(2) 2回参加：トーマスコイン2枚以上の両替で、プラス1枚プレゼント
(3) 3回参加：「トーマスのくるくるカーニバル」1トーマス割引
(4) 4回参加：ブレンダム・ドック(遊具エリア)子ども基本料金半額
(5) 5回参加：オリジナルミニタオルプレゼント ※スタンプカード1枚につき1回限り
(1)〜(4)の特典は2026年3月31日(火)まで何度でも利用可能。しかもこのスタンプカードは、12月のクリスマス、2026年2月のバレンタインイベントでも継続して使えるから、ハロウィンイベントが終わっても大切に保管しておこう。
■おばけに変身！フォトスポット＆シール集めも楽しい「ミステリーハロウィン」
また、トーマスタウン新三郷のほか、「トーマスステーション」池袋・岐阜・和泉の3店舗では「ミステリーハロウィン」を2025年10月31日(金)まで開催中。
期間中、ブレンダム・ドック(遊具エリア)内にオリジナルフォトスポットが登場し、おばけに変身してトーマスと一緒に記念撮影ができる。ハロウィンならではの写真は、家族の大切な思い出に。おじいちゃんおばあちゃんに送って自慢しちゃおう。
■集めて楽しい！オリジナルシール全3種をコンプリート
施設を利用するだけで、ハロウィン限定のオリジナルシールがもらえるのも見逃せない。専用の台紙に貼って、全種類集めるのが子どもたちの新たな楽しみに。
シールがもらえる条件
シール(1) トーマス：トーマスシアタートレイン乗車の子ども1人1枚
シール(2) パーシー：ブレンダム・ドック(遊具エリア)利用の子ども1人1枚
シール(3) ディーゼル：ナップフォードマーケット(おみやげショップ)で1000円以上のお買い物で1枚
シールと台紙はなくなり次第終了となるので、コンプリートを目指すなら早めの来園がおすすめ。
どの施設も屋内型だから、天候を気にせず楽しめるのが本当にありがたい。秋の行楽シーズン、週末のおでかけ先に迷ったら、ぜひトーマスタウン新三郷、トーマスステーション(池袋・岐阜・和泉)へ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
