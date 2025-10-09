夫に先立たれ、女手ひとつで息子を育て上げたシングルマザー。70代になり静かな老後を送っていましたが、息子からかかってきた一本の電話が生活を一変させることになります。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、息子一家の家計を助けるため「同居」を選択した女性の事例を通して、親子間のお金の支え合いと老後資金の守り方について解説します。

夫と死別後、1人で息子を育て上げた苦労の日々

「同居なんてするんじゃなかったかな……」



家計簿を見つめながら、鈴木美津子さん（仮名・73歳）は小さくつぶやきました。

美津子さんは24歳で結婚したものの、33歳で夫を亡くし、その後は一人で息子を育てました。夫は自営業だったため、遺族年金の支給は子どもが18歳になるまで。そのため、職を探し、小さな印刷会社で60歳まで勤め上げました。

「女1人で働きながら息子を育て、希望どおり大学まで卒業させてあげられた。自分でいうのもなんですが、頑張ったと思います」と美津子さん。

大学を卒業後、息子は無事に独り立ちし、美津子さんは一人暮らしに。60歳で退職後も5年間は近所の飲食店でパート勤務。65歳からは年金で暮らす生活になりました。

年金は月12万円ほど。亡き夫が残してくれた家に住み、食費は月2〜3万円。光熱費は1万円。雑費を含めて年金に収まるように。突発的な出費があったときだけ、貯金を少しずつ切り崩していました。

慎ましくも、静かな老後――。この生活が続いていくはずでした。ところが、美津子さんの元に、思わぬ連絡がきたのです。

息子からの「まさかの知らせ」→同居を決断

「母さん、そっちの家で同居させてもらえないかな」

息子・雄一さん（47歳）からの1本の電話。それは、雄一さんと妻の幸子さん（45歳）、子どもの剛くん（17歳）の3人で、美津子さんが住む家に同居できないかという連絡でした。突然のことに驚くと、雄一さんは事情を話し始めました。

勤めていた中小企業の経営が悪化し、退職を余儀なくされたこと。すぐに次の職場を探し始めたものの、希望する就職先が見つからず鬱状態に。仕事を探すどころではなくなってしまったとのこと。

剛くんは大学進学を控え、教育費にはまだまだお金がかかる時期です。雀の涙ほどの退職金と給付期限のある失業給付だけでは生活できません。幸子さんもスーパーでパートを始めたものの、生活費をまかなうには到底足りません。貯めていた貯蓄も底をつく状態になり、追い詰められた雄一さんは母の美津子さんを頼り、電話をしてきたのです。

「何もお金を貸してくれっていうことじゃない。母さんも一人暮らしは不安な年齢だし、家族バラバラで暮らすより、一緒に暮らして、家計も生活も助け合っていけないかな」

雄一さん一家は当時アパート住まい。美津子さんの家に移り住めば、家賃の負担が減ります。美津子さんの年金は毎月約12万円、それに幸子さんのパート代が約10万円。2人合わせても余裕がある収入とはいえませんが、美津子さんは同居に踏み切ったといいます。

「息子や孫の助けになるならと思って。それに、部屋は余っていましたから。でも『私が負担するのは食費と光熱費で、それ以外の孫の学費なんかはそっちでなんとかしてね』と条件はつけました。それでうまくいけばよかったのですが……」

甘くない現実…年金を使い果たし、貯金も切り崩すように

けれど、現実は甘くありませんでした。



1人のときは月3万円以下で済んでいた食費が、4人分になれば倍どころではありません。特に育ち盛りの孫・剛くんはサッカー部で、食べ盛り。「カレーなんて、鍋いっぱい作っても次の日には空っぽですよ」と美津子さんは苦笑します。さらに、電気代、水道代、ガス代は想像以上に高額です。

追い討ちをかけたのが、剛くんの進学問題でした。大学で勉強をして将来は建築士になりたいという希望がありましたが、雄一さんはいまだ再就職のめどが立たない状況で、進学費用を幸子さんのパート代だけで賄うことはできない状況です。

剛くん自身は奨学金を利用し、不足する部分については空いた時間でアルバイトをすると主張。家にもお金を入れると意気込みます。

それで学業が疎かになっても本末転倒だと幸子さんは悩んだといいますが、最終的には、給付型と貸与型の奨学金を併用して進学を目指すことになった剛くん。なりゆきを見守っていた美津子さんも、「よかった」と安心したといいます。

ところが、この進学問題も美津子さんのお財布に影響を与えます。「母にはこれ以上お金のことを言えない」と、剛君は美津子さんに参考書代や交通費などを頼むようになったのです。

美津子さん自身、美容院に行ったり、たまにはお出かけをしたりと、最低限の楽しみは必要です。結局、月12万円の年金では到底足りず、1人なら一生分足りると思っていた1,500万円の貯蓄は、どんどん減っていく状態に。

美津子さんは、厳しい生活をする息子一家に同情しつつ、自分の暮らしにも焦りを募らせるようになっていきました。

「これから、私自身も医療費や介護費が必要になるかもしれない。多少の援助はしたいけれど、私の貯金に頼られては困る」

藁にもすがる思いでファイナンシャルプランナーに相談しました。そこで、「同居するようになってからの支出を整理し、その状況を家族に伝えるべきです」とアドバイスを受けた美津子さん。

「年金の範囲内でなんとかできればと思ったけれど、貯金をどんどん切り崩している状態なの。私だって、これからお金が必要になるかもしれない。このままじゃ、みんなで共倒れになってしまうかもしれないわ――」

雄一さんと幸子さんに家計簿で支出を見せ、貯金を切り崩す状態に陥っていることをはっきりと伝えたのです。

それから、家族の中で少しずつ変化が起きました。雄一さんは通院している心療内科の先生とも相談し、障害者雇用での就職先探しや就労移行支援事業所などの利用を考えはじめました。

程なくして障害者雇用が決まった雄一さん。リモートワークも可能な職場で、体調に無理のない形で仕事ができるように。受け取れる給料はリストラ前と比べると半分にも満たない額ですが、幸子さんのパート代と合わせれば生活も少しは楽になります。

そして美津子さんの負担が少しでも減るように、食費の半分は雄一さん夫婦が負担することを決めたといいます。生活費の余裕ができ、少しばかりの貯蓄もできるようになりました。

親子できちんと話し合うことが大切

年金生活の親と生活が厳しくなった子ども世帯の同居は、そう珍しくはありません。けれど、負担が偏ったままでは、親の安定した老後も、子の再起も遠のきます。

「どれぐらい私がお金を負担していたか、家計簿を見せて初めてちゃんと理解してくれたみたい。はっきり伝えてよかったです。もし私の財産が余ったら、最後は息子たちに託すことになります。それまでは、お互いに協力し合いながら暮らしていけたらと思っています」

美津子さんが語るように、現状をはっきりと伝え、将来に対する不安を明確にすることで、子ども夫婦も甘えてばかりいられないと自覚するはずです。お金の話こそ、遠慮せず、率直に。「できること」と「できないこと」を明確にして支え合うことが、家族が共に生きるための第一歩なのです。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®