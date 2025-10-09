東京郊外にある「深大寺」が若い世代の間で大人気となっています。歴史ある寺の参道ではあちらこちらに行列も。若者たちを惹きつけるワケとは？

【写真を見る】なぜ？東京「深大寺」に若者急増…地元住民も「原宿みたいでビックリ」【THE TIME,】

歴史ある参道が「原宿化」

「深大寺TikTokでめっちゃ流行ってる」（高3女子）

「半年前くらいに一気にブームが来て私も行った」（大学3年女性）

東京・調布市にある深大寺。

奈良時代から続く1300年もの歴史を持つ由緒正しいお寺ですが、参道をのぞいてみると…

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「すごい人！原宿の竹下通りなの！？っていうくらいの賑わいで、若い人も結構いる」

深大寺の僧侶、岩田真精さんによると、2024年頃から訪れる人が急増し「以前の10倍くらいになっている」とのこと。

地元の人もー

甘味処『あめや』三代目・大前智子さん：

「こんなのは初めて。“原宿みたいでびっくり”」

自然界隈で「癒し」＆「逆映え」

なぜ深大寺なのか？若者たちに理由を聞いてみるとー

「“自然界隈”で自然を感じたいっていう」（大学3年女性）

「“自然界隈”！SNSで流行ってる」（大学1年女性）

【自然界隈】とは、山や高原など自然豊かな場所に出かけてリフレッシュしたり、SNSに投稿をして楽しんだりすること。

「心から癒しを！（笑）“都会の中心部では感じられない”良いところを見たいなと」（20代女性）

「栄えてるところにいたらこんなに緑が無いから“逆に映える”」（大学2年女性）

なかでも、ラムネの瓶を片手に写真を撮るのが流行りなんだとか。

さらに、「電車で1時間くらいで“小旅行”みたい」「浅草寺は混むけど深大寺は“落ち着いた感じ”もある」など、都心の喧騒から離れ落ち着いて楽しめる【ちょうどいい旅先】としても深大寺が選ばれているようです。

陶芸体験に「4時間待ち」も

人気が高まる深大寺の参道で、朝の9時半から40人以上の若者が並んでいたのが『むさし野深大寺窯』。

自分で選んだ陶器に自由に絵付けができる「らくやき」が大人気で、絵付けをしたら火に入れ、20分ほどで焼きあがります。（らくやき：600円〜）

「まじで愛着わく。誰にもあげられない、かわいい」（大学生女性）

「世界で1個の思い出作りができたのですごくいい」（20代女性）

若い世代を中心にお客さんが急増し、この1年で約2倍に。

その人気ぶりから整理券制を導入していますが、中には「10時半に来たけど絵付けは15時から」という人も。

この日は11時ごろには整理券の配布が終了となりました。

名物そば×テラスで“涼”体験

参道には、また別の行列も。

新名部員：

「深大寺そばって書いてある。おそば屋さん！」

豊かな湧き水に恵まれている深大寺では、古くからそばが名物として親しまれ、周辺には18のそば店が軒を連ねていますが、創業60年を超える『深大寺八起』には若い人で行列が。

そのワケは…

行列に並ぶ女性：

「奥にテラス席があって、そこがめっちゃキレイだったから」

敷地内にはゆっくりと水車が回る池に隣接したテラス席があり、涼しげな景色を眺めながらおいしいお蕎麦が食べられると人気に。インスタを見て来たという人は、テラス席に座るために20〜30分待ったといいます。

周辺の飲食店も「連日満席」

食べ歩きができるワンハンドフードも人気です。

『深大寺八起』では、店頭で焼き上げ出来たてを味わえる「だんご」（1本140円）

そば粉を生地に練り込んだ、深大寺ならではの「そばぱん」（1個300円）は『あめや』の名物。ほかほかに蒸したパンの中身は、高菜、あんこ、キーマカレーなど4種類です。

そして、今や深大寺を飛び出し、周囲の飲食店も大盛況。

深大寺から約700mのところにある『果実屋珈琲 調布深大寺店』は、果物をたっぷり挟んだ「フルーツサンド フルーツミックス」（1298円）や「果実屋生絞りモンブラン」（1639円）など人気のスイーツが味わえる喫茶店で、取材した日は82席がすべて埋まるほど。

20代女性：

「らくやきをこれからするからデザイン決めたくて。じゃあデザート食べながらがいいよね〜と」

深大寺人気の高まりと共に客が増えはじめ、最近では連日満席となっているといいます。

若い世代で賑わう深大寺ですが、一方で、こんな意見も…

『深大寺』僧侶・岩田真精さん：

「大変喜ばしいこと。その反面ゴミや騒音などの問題もあるので、マナーを守って楽しくお参りいただければと思います」

（THE TIME,2025年10月7日放送より）