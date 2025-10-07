月見×背徳！これがファミマのやり方だ！ファミリーマート初の月見は胃袋を刺激するガツンと背徳メシ
ファミリーマートでは今年初めて月見をテーマにしたフェアを開催。普通の月見じゃモノ足りないということで、昨年人気だったキャンペーン「背徳のコンビニ飯」や大好評の「40％増量作戦」などのファミマらしさをプラスした「月見背徳メシ」を2025年9月30日から発売している。
【写真】「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」
■「月見背徳メシ」全10品が登場
これまでこの時期に月見関連のフェアなどを行ってこなかったファミリーマート。やるからには“ファミマらしさ”を出したいということで、満を持して今年「月見背徳メシ」という形でキャンペーンを実施。月見を象徴する卵(卵または卵黄ソース)と、背脂、ニンニク、唐揚げ、マヨソース、チーズといった食欲をそそる5種の背徳食材を組み合わせている。
8月に「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンも行われたが、ファミリーマートがこだわる「おむすび」のカテゴリーでも背徳メシが登場。「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」(328円)は、鶏ガラとペッパーが効いたご飯のおむすび。具材は1/2にカットした煮卵と、背脂が入ったガーリックマヨの組み合わせ。1個で満足できる、やみつき感のあるおむすび。
背徳感をこれでもかと味わえるのが「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」(668円)。見た目のやんちゃさはダントツの丼ぶり。ご飯の上にはニンニクで下味をつけた唐揚げや豚焼肉、そぼろがのり、ニンニクだれ、背脂などをトッピング。さらに一味マヨソースまでかかった、背徳を絵にかいたような一品。もちろんスライスしたゆで卵で月見も忘れていない。カロリーのことは一旦忘れて堪能しよう。
月見らしさを全面に出しているのは「月見天津飯(背脂入り炒飯)」(698円)。ふんわり焼き上げた玉子の下には背脂を加えてこってり感を出した炒飯が！豚肉やニラなどを使用したそぼろ餡をたっぷりかけている。この背徳な玉子の“月”は、最後の一滴まで食べ切ってしまう、後を引く味わい。
麺派の人には「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」(646円)。パスタだがイタリアンな雰囲気ではなくガッツリ系。醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨味を合わせた大盛りパスタに、ニンニクとマヨネーズのアクセントをプラス。麺は太麺でやや硬めに仕上げていて食べ応え十分。卵黄ソースや唐揚げの具材と、チップとみじん切りの2種のニンニクが胃袋を刺激する。
台湾風まぜそばの人気店「麺屋こころ」が監修した「麺屋こころ監修 背徳ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」(698円)も外せない。人気の「台湾風まぜそば」を期間限定で背脂ニンニクマシマシに仕立てた、背徳感を超えてもはや罪悪感も感じる一品。麺は食べ応えのある太麺で、ピリ辛の肉そぼろ、ニラ、モヤシなどの具材と一緒によく混ぜて食べる。特製の旨辛だれとマシマシになったニンニクのガツンとした風味と味わいがマッチして、胃袋も心も鷲づかみにされる背徳グルメ。
ちまたでも月見メニューといえば定番となっているバーガーをファミリーマートでも販売。「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」(430円)。名前の通り、なんとチーズがトリプルになったボリューミーなバーガー。月見の卵はもちろん、濃厚でコクのあるチェダーチーズが3枚も入っていて、レンジで温めることでチーズがとろけて、まさにチーズに溺れる。
惣菜ではみんな大好きポテトサラダに背徳感を合わせた「月見ガーリックベーコンポテサラ(R)」(320円)が登場。ベースとなるニンニク背脂入りのガーリックポテトサラダだけでも背徳感があるが、さらに黒コショウを効かせたガーリックマヨソースをかけ、ベーコンとゆで卵をトッピング。仕上げにフライドガーリックまでのせて背徳感をアップ。おつまみとしてもぴったりの味わいだ。
「月見カルボナーラ風グラタン」(578円)は、チーズ好きにおすすめ。ミルクにニンニクなどを加えたホワイトソースと濃厚なチーズを合わせた、チーズに沼ること間違いなしの味わい。ミックスチーズやパルメザンなどをトッピングし、卵黄風ソースの濃厚さもプラスされ、クリーミーでやみつき感のあるカルボナーラ風グラダンになっている。
手軽に背徳感を味わえるのが「背脂ニンニク月見まん」(210円)。これからの季節、小腹対策としても人気の肉まんが背徳グルメになって登場。濃厚醤油ベースに背脂ニンニクが効いた具材に卵黄ソースを合わせ、通常の肉まんにグッと背徳感をプラス。刻みニンニクと豚肉、背脂の食感も楽しめる。
買い置きもできちゃう背徳グルメも登場。「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」(288円)は、東京・三鷹市の有名ラーメン店「すず鬼」監修のカップ麺。ニンニクと醤油が効いたパンチのあるスープと、ノンフライのワシワシ麺の組み合わせがクセになる。今回のキャンペーンに合わせて、今だけタマゴ入りになって登場。これはストックしておきたい。
さまざまな「月見背徳メシ」が登場したファミリーマートの月見キャンペーン。食欲の秋にもぴったりのラインナップなので、ぜひ胃袋を刺激して背徳な月見を楽しもう。
※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
