¡ÚIPOÅê»ñ¡Û³ô¤ÇÌÙ¤«¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ÖÇãÉÕÂå¶âÂ¨ÆüÄ§¼ý¡×¤È¤¤¤¦¡È¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·¡É¤Î½ÅÍ×À
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×IPO¿Íµ¤³ô¤Ç¿®ÍÑ¼è°úÁÈ¤¬Äù¤á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï23²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
IPO³ô¡¢½éÃÍ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ë¤³¤½¹¥µ¡¤¬Àø¤à
IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ËÅê»ñ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å¾ì½éÆü¤ËÃíÊ¸¤¬Áê¼¡¤®¡¢½éÃÍ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
²áÇ®Áê¾ì¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ëÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡ÖÇãÉÕÂå¶âÂ¨ÆüÄ§¼ýµ¬À©¡×
¾å¾ì½éÆü¤Ë½éÃÍ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç½éÃÍ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±Âå¶â¤ò¤½¤ÎÆü¤ËÄ§¼ý¤¹¤ë¡ÖÇãÉÕÂå¶âÂ¨ÆüÄ§¼ýµ¬À©¡×¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤ë¡Ö¸½¶â°ì³çÊ§¤¤¡×¤ÎÙÝ
¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÃíÊ¸ÅöÆü¤Ë¸½¶â¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢³ô¼è°ú¤Ç¤ÏÌóÄêÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ3±Ä¶ÈÆüÌÜ¤Ë·èºÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¼õ¤±ÅÏ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñ¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌóÄê¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇãÉÕÂå¶âÂ¨ÆüÄ§¼ýµ¬À©¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®ÍÑ¼è°ú¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤ë´ü´Ö
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÊÖºÑ´ü¸Â¤äÉÊÂß¤·ÎÁ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ©ÅÙ¿®ÍÑ¼è°ú¡×¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¿®ÍÑ¼è°ú¤Ç¤ÏÇã¤¨¤º¡¢¡Ö¤¤¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¶â¤ÇÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½ã¿è¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Îµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿®ÍÑÇã¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
