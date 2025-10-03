フロリアン「フランスに戻るのが怖い」―日本で生まれ変わった心境を語る
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『フランスに帰るのが怖い…日本に残りたい本当の理由』が公開され、京都在住のフランス人YouTuber・フロリアンさんが、自身の人生経験と心の内を率直に語った。今回は「なぜフランス人である自分が母国に帰ることを怖いと感じてしまうのか」というテーマを中心に、10年間日本で生活してきた中で生まれた価値観の変化や、子育て・社会の安全性など幅広い視点を披露している。
冒頭、フロリアンさんは「私はフランス人です。けど、母国住んで帰るって考えるとマジ怖い。無理。」と切り出し、日本人である視聴者に向けて「なぜフランス人怖がって自分の国に戻れない？」という問いかけから動画が始まる。今や日本暮らし10年、家族とともに根を下ろし、職にも安定がある一方、「本当に日本に来るまでにフランスで色々やってた」と自身の厳しい生い立ちや、荒れた地域での経験も赤裸々に明かした。
そのうえで、フロリアンさんは「日本に来た時はリセットした感じだった。生まれ変わったみたいだった」と心境の大転換を説明。「日本にいると、心も頭も全部平和になって、平和ボケなってると思います私」と、日本の安全な生活環境に深い感謝を述べている。一方で、母国フランスについては「安全なところ。どう考えても危ない」「本当にフランスのニュースも見てもう怖い怖いニュースばっかりで」と言及。フランスの日常における犯罪や子どもをめぐる事件を例に出し、日本とのギャップに「怖い」と本音を吐露した。「フランスは好きだけど、戻るのは嫌だ。観光ならいいけど、住みたいとは思えない」とも語る。
また、子育て観についても「自分の子供たちには、フランス時代の自分のような体験をさせたくない」「日本人の子どもたちは『学校が楽しかった』『戻りたい』と言う。自分は全くそんな思い出がない。だから、子供たちには日本のような体験をしてほしい」と力説。「教育の充実や安全性、社会性、道徳、音楽・アート教育など、日本の学校環境は驚きだった」と、子どもたちの成長を見守る目線が印象的だった。
加えて、日本社会の礼儀や人間関係にも好意。母国のフランクなコミュニケーションと比べて「日本社会は『建前』や丁寧な関係がある。失礼な態度もほとんどないし、安心感がある」と評価し、「フランスはすぐに揉めやすいし、トラブルも多い」と実感を語った。
ラストは「今のところは自分の未来は京都しか見えない」「日本の田舎にも行ってみたい。車で日本各地を旅しながらライブ配信してみたい」「フランスはネギがない！もう日本の生活が合っている」と笑い混じりに締めくくり、動画を最後まで見てくれた視聴者に感謝のメッセージを送った。フロリアンさんの等身大の言葉が、多くの人々の共感を呼びそうだ。
