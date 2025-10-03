この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『フランスに帰るのが怖い…日本に残りたい本当の理由』が公開され、京都在住のフランスYouTuber・フロリアンさんが、自身の人生経験と心の内を率直に語った。今回は「なぜフランス人である自分が母国に帰ることを怖いと感じてしまうのか」というテーマを中心に、10年間日本で生活してきた中で生まれた価値観の変化や、子育て・社会の安全性など幅広い視点を披露している。

冒頭、フロリアンさんは「私はフランス人です。けど、母国住んで帰るって考えるとマジ怖い。無理。」と切り出し、日本人である視聴者に向けて「なぜフランス人怖がって自分の国に戻れない？」という問いかけから動画が始まる。今や日本暮らし10年、家族とともに根を下ろし、職にも安定がある一方、「本当に日本に来るまでにフランスで色々やってた」と自身の厳しい生い立ちや、荒れた地域での経験も赤裸々に明かした。

そのうえで、フロリアンさんは「日本に来た時はリセットした感じだった。生まれ変わったみたいだった」と心境の大転換を説明。「日本にいると、心も頭も全部平和になって、平和ボケなってると思います私」と、日本の安全な生活環境に深い感謝を述べている。一方で、母国フランスについては「安全なところ。どう考えても危ない」「本当にフランスのニュースも見てもう怖い怖いニュースばっかりで」と言及。フランスの日常における犯罪や子どもをめぐる事件を例に出し、日本とのギャップに「怖い」と本音を吐露した。「フランスは好きだけど、戻るのは嫌だ。観光ならいいけど、住みたいとは思えない」とも語る。

また、子育て観についても「自分の子供たちには、フランス時代の自分のような体験をさせたくない」「日本人の子どもたちは『学校が楽しかった』『戻りたい』と言う。自分は全くそんな思い出がない。だから、子供たちには日本のような体験をしてほしい」と力説。「教育の充実や安全性、社会性、道徳、音楽・アート教育など、日本の学校環境は驚きだった」と、子どもたちの成長を見守る目線が印象的だった。

加えて、日本社会の礼儀や人間関係にも好意。母国のフランクなコミュニケーションと比べて「日本社会は『建前』や丁寧な関係がある。失礼な態度もほとんどないし、安心感がある」と評価し、「フランスはすぐに揉めやすいし、トラブルも多い」と実感を語った。

ラストは「今のところは自分の未来は京都しか見えない」「日本の田舎にも行ってみたい。車で日本各地を旅しながらライブ配信してみたい」「フランスはネギがない！もう日本の生活が合っている」と笑い混じりに締めくくり、動画を最後まで見てくれた視聴者に感謝のメッセージを送った。フロリアンさんの等身大の言葉が、多くの人々の共感を呼びそうだ。

YouTubeの動画内容

02:07

日本とフランス、身近な治安の違いとは
05:23

フランスの学生時代は荒れ放題？驚きの子ども時代
13:17

夢は全国横断！日本の街をライブで体験したい

関連記事

フロリアン氏「大量移民が答えじゃない、日本は終わってない！」独自見解を語る

フロリアン氏「大量移民が答えじゃない、日本は終わってない！」独自見解を語る

 フロリアン「日本に来てマナー守れない外国人配信者、許せない」―暴力動画に怒りの告発

フロリアン「日本に来てマナー守れない外国人配信者、許せない」―暴力動画に怒りの告発

 フロリアン「日本を合わせろは間違い」　在日10年フランス人が語る“移民と共生”のリアルな本音

フロリアン「日本を合わせろは間違い」　在日10年フランス人が語る“移民と共生”のリアルな本音
もっと見る

チャンネル情報

Florian 京都のフランス人_icon

Florian 京都のフランス人

YouTube チャンネル登録者数 4.81万人 360 本の動画
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい
youtube.com/channel/UCnntNyHW8M9ego0-eI00q0Q YouTube