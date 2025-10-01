アニメ「ガールズバンドクライ」から生まれた謎のゲーム『桃香（を）ワッショイ』がPC（Steam）向けにリリースされた。価格は500円（税込み）。なお、10月12日（日）まで期間限定でリリースセールを実施しており、20％オフとなる400円（税込み）で購入可能だ。

ゲーム内容を予想するかたちで制作された謎ゲーム！

『桃香（を）ワッショイ』

「ガールズバンドクライ」は、東映アニメーションが製作したオリジナルアニメ。高校を中退して上京した主人公・井芹仁菜が、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパと共にバンド「トゲナシトゲアリ」を結成。壁にぶつかりながらも、力強く前に進んでいく姿を描いている。

『桃香（を）ワッショイ』は、そんな「ガールズバンドクライ」のゲーム化作品だ。ただし、ゲーム化発表時にアニメスタッフがゲーム内容を予想して制作した……という特殊な経緯を持つ謎ゲームとなっている。

ゲーム内容はシンプルな2Dラン＆ジャンプアクション。プレイヤーの目的は河原木桃香を自宅のソファーまで送り届けること。井芹仁菜と安和すばるを操作し、障害を乗り越えつつ、桃香を自宅ソファーへと送り届けよう。

なお同作は、Steamの「話題の新作」ランキングにおいて1位を獲得したとのこと。興味を持った人は、まずストアページをチェックしてみよう。

