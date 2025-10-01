さすが、【3COINS・GU】！ 今買って冬まで使える♡「最旬ヘアアクセ」

そろそろヘアアクセサリーも秋冬仕様を選びたい時期。【3COINS（スリーコインズ）】と【GU（ジーユー）】から発売されている、季節感のある商品を紹介します。髪型や髪色、アレンジに使うヘアアクセサリーにもこだわることで、オシャレ度UPを狙えるかも。ピックアップしたのは、いずれも、1,000円を切るプチプラヘアアクセです。

レディな秋冬素材

【3COINS】「ツィードツイストバンス」\330（税込）

くるんと曲線を描く形のバンスクリップ。ツィード調素材が季節感を醸し出します。縦6 × 横9cmという大きすぎないサイズは、ハーフアップをまとめるのにピッタリ。カラーは、画像のアイボリーを含め、ブラック、ブラウンの全3色展開です。

ワンタッチできちんと感UP

【3COINS】「ベロアタレリボンバナナ」\550（税込）

手軽に使えるのに、端正な印象を与えてくれるリボン型のバナナクリップ。ひと束にまとめた髪を下から挟み込んで上部で留めるだけで、簡単にポニーテールが完成します。あたたかみのあるベロア素材とくすみピンクの組み合わせは、秋らしさ満点。シックな装いのアクセントとして投入するのもおすすめです。

シンプル & トレンドの2種セット

【GU】「ファーリーリボンヘアクリップ2P」\990（税込）

GUの新作として登場したのは、2種類で1セットのお得なバンスクリップ。マットな質感のくすみカラーと、フェイクファー素材が季節感を感じさせます。フェイクファーのクリップはリボン形になっており、ボリュームがあるぶんアップヘアで首元を見せると好バランスに。

華やぐ光沢とボリューム

【GU】「ベロアフリルシュシュ」\590（税込）

ローポニーテールの根元に結ぶだけで決まる、フリルが華やかなシュシュ。光沢のあるベロア素材で、秋冬のムードとリンクします。一部にはフリルがないため、結んだときにフリルを巻き込みにくいのがポイント。画像のグレー、ブラック、ブラウンの取り入れやすいカラーが揃っています。

※すべての商品情報・画像は3COINS、GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S