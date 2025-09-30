この食材の名前は？　南国のスーパーフードです

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■トロピカル

正解：グァバ

難易度：★★★☆☆

サラダやスムージーにもぴったり

グァバはフトモモ科に属する常緑樹で、熱帯、亜熱帯地域を中心に広く栽培されている果物です。

グァバの果実は丸型や洋ナシ型などさまざまな形があり、果皮は緑色から黄色に変化します。果肉には小さな種が多く含まれているのが特徴で、完熟すると甘い香りが強くなります。

果肉には、赤肉種・白肉種・ピンク肉種があり、それぞれ食感や風味が異なります。

赤肉種は果肉が濃いピンクから赤色で、ねっとりとした食感と濃厚な甘みが特徴。白肉種は果肉が白く、シャキシャキとした歯ざわりでさっぱりとした甘みが特徴。ピンク肉種はその中間で、やわらかくジューシーで甘みと酸味のバランスがよく、香りも華やかです。

日本ではおもに沖縄や鹿児島などの温暖な地域で栽培されています。

世界に160種以上の品種があるとされ、地域によって呼び名も異なります。

日本では「蕃石榴（ばんせきりゅう）」や「バンジロウ」と呼ばれることもあり、沖縄では「バンシルー」として親しまれています。

旬の時期は一般的に夏から秋にかけてで、国内では6月から10月頃がもっとも美味しい時期とされています。

赤肉種やピンク肉種は果肉がやわらかく甘みが強いため、半分に切ってスプーンですくって食べても、皮をむいてスライスしても美味しくいただけます。

シャキシャキとした歯ざわりでさっぱりとした甘みを持つ白肉種は、皮をむいてサラダに加えると爽やかなアクセントになり、酸味が引き立ちます。

完熟すると果皮の青臭さが気になることがあるため、皮をむいて食べましょう。

完熟したものを生で食べるのが基本ですが、ジャムに加工したりジュースやスムージーにするのもおすすめです。

ジャムにすれば甘酸っぱさが凝縮され、パンやヨーグルトによく合います。ジュースやスムージーにすると香りが際立ち、トロピカルな爽快感を楽しめます。

グァバは果実だけでなく葉も利用されており、葉を乾燥させて煮出した「グァバ茶」は健康食品として人気があります。果実とは異なる成分が含まれており、生活習慣病予防などに役立つとされています。

美味しいグァバの見分け方

果実がふっくらとしていて、持ったときにしっかりと重みを感じるものを選びましょう。小ぶりなものよりも、ある程度大きめで重量感のあるもののほうが果肉が詰まっていて、食べ応えがあります。

果皮の色は熟すにつれて緑から黄緑、そして黄色へと変化します。濃い緑色で硬いものは未熟な可能性が高いため、明るい黄緑色から黄色で、表面に傷が少ないものを選びましょう。

ただし、グァバは追熟する果物なので、家庭で熟させる前提で皮が緑色のまま販売されることが一般的です。

未熟なものは常温で2〜3日ほど追熟させ、完熟後は冷蔵庫で保存します。完熟すると日持ちしないため、早めに食べましょう。

グァバの注目栄養素

グァバは南国のスーパーフードと称されるほど栄養価の高い果物です。

最大の特徴はビタミンCの含有量の豊富さで、その量はレモンの2倍以上にあたります。ビタミンCは強い抗酸化作用がある栄養素で、免疫力を高め、肌の健康維持や疲労回復にも役立つとされています。

食物繊維が豊富なことも注目ポイント。食物繊維は腸内環境の改善や便秘予防に効果的。さらに、満腹感を得やすいため、食べすぎ防止にも役立ちます。

また、葉や果実にはポリフェノールの一種であるリコピンが含まれ、生活習慣病の予防やアンチエイジング効果が期待されています。

