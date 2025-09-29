【ビアードパパ】ゴディバとコラボしたショコラ尽くしの贅沢シューは10月限定！復活した「焼きチーズケーキシュー」も見逃せない。
シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年10月1日から「焼きチーズケーキシュー」とゴディバ ジャパンとのコラボ商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」を販売します。
新作のショコラシューとチーズケーキシューどっちにする？
秋だけの期間限定で、贅沢な2つの商品が登場します。
・GODIVA ショコラ ラングドシャシュー
なめらかなショコラクリームとサクッと香ばしいラングドシャ生地が絶妙にマッチした、ショコラ好きにはたまらない贅沢シュークリームです。
10月1日から31日までの期間限定販売で、価格は480円。
・焼きチーズケーキシュー
シュークリームとチーズケーキのおいしいところを一度に楽しむことができる「焼きチーズケーキシュー」は、サクサクのシュー生地にチーズケーキベースを流し込み、店内で焼き上げた新感覚スイーツです。
10月1日から11月18日までの期間限定販売で、価格は330円。
店舗によって販売期間や品目の変更、売り切れや取り扱いのない場合があります。
一部店舗やデリバリーなどでは販売価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部