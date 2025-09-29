【ビアードパパ】ゴディバとコラボしたショコラ尽くしの贅沢シューは10月限定！復活した「焼きチーズケーキシュー」も見逃せない。

シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年10月1日から「焼きチーズケーキシュー」とゴディバ ジャパンとのコラボ商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」を販売します。

新作のショコラシューとチーズケーキシューどっちにする？

秋だけの期間限定で、贅沢な2つの商品が登場します。

・GODIVA ショコラ ラングドシャシュー

なめらかなショコラクリームとサクッと香ばしいラングドシャ生地が絶妙にマッチした、ショコラ好きにはたまらない贅沢シュークリームです。

10月1日から31日までの期間限定販売で、価格は480円。

・焼きチーズケーキシュー

シュークリームとチーズケーキのおいしいところを一度に楽しむことができる「焼きチーズケーキシュー」は、サクサクのシュー生地にチーズケーキベースを流し込み、店内で焼き上げた新感覚スイーツです。

10月1日から11月18日までの期間限定販売で、価格は330円。

店舗によって販売期間や品目の変更、売り切れや取り扱いのない場合があります。

一部店舗やデリバリーなどでは販売価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部