ミッフィー誕生70周年♡数量限定デザインのアイマスクで癒しの時間を

世代を超えて愛され続けるミッフィーが、誕生70周年を記念して癒しのアイテムに登場しました。グローバルプロダクトプランニングから、数量限定デザインの「じんわり蒸気のぽかぽかアイマスク」が発売♡ふんわり漂うアロマの香りとやさしい温かさで、目も心もリラックス。デザインも香りも楽しめる、ギフトにもぴったりの注目コレクションです。

ミッフィー限定デザインで癒しのリラックスタイム

ナインチェの愛らしいイラストがあしらわれた限定デザインは、ぽかぽかと温める蒸気アイマスクにぴったり。

約20分、40℃前後の心地よい温度でじんわりと目元を包み込みます。スマホやPCの使いすぎ、勉強の合間やおやすみ前など、毎日のリラックスタイムをサポート。

やさしい香りと一緒に、疲れた心も解きほぐしてくれます。

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

選べる香りと数量限定アソート

ミッフィー ホットアイマスク3枚入り

価格：各748円（税込）

香り：キンモクセイ／リネン／さくらんぼ

ミッフィー ホットアイマスク6枚アソート

価格：1,320円（税込）

香り：おひさまの香り（リネン）、さくらんぼ、白ぶどう（アソート限定）

今回のラインアップは全3種類の香りが揃います。それぞれのパッケージには「ありがとう」や「今日もお疲れさま」などのメッセージ入り♡かわいいデザインと癒しの香りが、ギフトにもぴったりです。

70周年を迎えたミッフィーの限定アイマスクは、見た目のかわいさだけでなく、目元を優しく温めてくれる機能性も魅力。

仕事や勉強の合間に取り入れれば、気持ちもリフレッシュできます。大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、この秋冬のリラックスタイムを彩るアイテムとしてぜひチェックしてみてください♪