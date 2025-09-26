2025年12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfume。結成から25年間、走り続けてきた彼女たちの足跡を、数々の “伝説エピソード” でたどってみたい。

1999年、広島で結成されたPerfume。3人が出会ったのは、1999年に開校した「アクターズスクール広島」で、1期生だった。「アクターズスクール」といえば、SPEED。3人ともにSPEEDに憧れていた。

現在は、かしゆか（樫野有香）、あ〜ちゃん（西脇綾香）、のっち（大本彩乃）の3人だが、結成当時は違うメンバーがいた。河島佑香というメンバーがいたのだが、まもなく離脱。脱退でメンバーが2人になったとき、あ〜ちゃんの母親の「もう1人おらんの？ 人数が2人じゃ弱いけん」というひと言で、のっちが加入することになったという。

アクターズスクールはレベル別にクラス分けされており、あ〜ちゃんとかしゆかは初心者クラスだったが、のっちは上級クラス。スクール内でも1位2位を争う歌唱力だった。

結成当初のグループ名は、ひらがなで「ぱひゅーむ」。創設メンバー3人の名前には「有香」「綾香」「佑香」と、「香」が入っていたことから考案された。ちなみに、のっちの名前は「彩乃」で、「香」は入っていない。

結成後、広島で地域限定デビューしたPerfume。いわゆる「ローカルアイドル」だ。初の握手会イベントでやってきた客はわずか5人。しかもそのうちの3人がサクラ（店員）だったというから、華々しいデビューとは言いがたい。

2002年3月、インディーズながらシングル『OMAJINAI★ペロリ』でデビュー。プロデューサーは爆風スランプのパッパラー河合で、テクノポップではなく、典型的なアイドル路線だった。地元のテレビ局に出演し「マグロの解体ショー」に挑戦したこともあったというから、まさにローカルアイドルだったのだ。

2003年に3人は上京。芸能事務所アミューズの所属となるが、当時は同社のアイドル集団「BEE-HYDE」の一員として、寮生活を送っていた。プロデューサーに中田ヤスタカを迎え、アイドルからテクノポップに路線転換したことで、Perfumeの名はインディーズ界隈でじわじわと浸透。一部のファンの間ではカルト的人気を博すほどになる。

そして2005年、ついにメジャーデビュー。2007年には木村カエラがPerfumeのファンだと公言し、自身のラジオで『ポリリズム』を繰り返しオンエア。これがCM制作者の知るところとなり、AC公共広告機構のCMに出演。知名度が飛躍的に高まり、“大ブレイク” へとつながっていく。

ACのCMに出演し、一気に注目を浴びた時期に、本誌は3人にインタビューをおこなっている。当時3人は18歳だった。

動画サイトなどのネットを中心に人気が広がっているという話に、あ〜ちゃんは「ネットで話題になっているという噂は聞くのですが、ニコニコ動画って何なんですか？（笑）」と、さすがの天然発言。さらに、かしゆかは「調べものをするときぐらいにしか、ネットは使わないので……」と漏らし、のっちは「“近未来ユニット” っていわれているのですが、本人たちはかなりアナログ人間ですよ（笑）」と、なんともゆる〜い3人。

さらに、あ〜ちゃんは「セクシーなグラビアはできませんが（笑）、曲で楽しんでいただけたらうれしいです」と読者向けのサービス発言も。

取材の最後には、かしゆかが「地元の広島でワンマンイベントをやるのが夢です。早く叶えられるように頑張ります」と語っていたが、その数年後にはワンマンイベントどころか、世界的なアーティストに飛躍したPerfume。

3人の広島っ子は、こうして “ジャパニーズ・ドリーム” を実現したのだ。