【スタバ新作】スイーツ感たっぷりの「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」登場
スターバックスから、芳醇な味わいの洋なし果肉とコク深い生キャラメルがきらめき、とろけ合うスイーツ感たっぷりの新作ビバレッジ「洋なし 生キャラメル フラペチーノ(R)」(Tallサイズのみ/イートイン700円 テイクアウト687円)が登場した。
【写真】ホイップクリームの上にのった、山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソース。香りとともに贅沢気分を楽しめる
同商品は、シャキッとした食感の洋なし果肉と、甘み＆コクのある生キャラメルを合わせたソースに、洋なしベースとミルクのフラペチーノを合わせた一杯。ホイップクリームの上には、山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースがトッピングされており、香りとともに贅沢気分を楽しむことができる。
ひと口目は、ぜひ、ホイップクリームとソースをすくって食べてみて。洋なしのほんのり鮮やかな酸味を楽しむことができるのだ。そしてそのあとは、底にあるまろやかなソース、酸味を抑えた洋なしフレーバーのボディに進んで。優しい甘さと香りを堪能でき、それぞれのレイヤーをしっかり感じられる。
商品開発担当者は「洋なし＆ミルクベースには、洋なしを引き立てるために少しだけカモミールを入れ、華やかな印象に仕立てました」と、隠し味についてコメント。ボディの味わいは“さっぱり感とミルキーさの間”を狙ったそうで、「底のソースを重く感じないように」という気持ちが込められている。
ちなみに、同ビバレッジをカスタマイズするなら、シナモンパウダー(無料)をかけてスパイス感を出したり、キャラメルソース(無料)やはちみつ(無料)をトッピングしてデザート感をアップさせたりするのがおすすめなのだとか。
年間を通してさまざまなフラペチーノが登場するスターバックスだが、実は秋にフルーツのフラペチーノが出るのはレア。この機会に「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を堪能しよう！
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
