近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。今回は、都内の焼鳥屋で見つけた王道の「焼鳥丼」をご紹介。備長炭で焼いた鶏肉と共に、おいしいご飯をかっこめば満足必至。昼で実力を知れば、夜も自然と足が向く!?

炭火の香りと土鍋炊きのふっくらご飯が贅沢！『なないろ』＠神谷町

しっとりとした空間で、焼鳥のフルコースとワインが楽しめるお店。ランチ限定で提供する土鍋のひつまぶし御膳が人気で、予約しないと入れないことも。

大山どりの土鍋は、串打ちし炭火で焼いた焼鳥が串から外してのせられる。コクのある上品なタレに炭の香ばしさも漂って贅沢な気分に。さらに、粒立ちのいいご飯も格別！国産のコシヒカリなどを大きな土鍋で炊いてから一人用の土鍋に移すという。

土鍋の大山鶏ひつまぶし御膳1500円

『なないろ』土鍋の大山鶏 ひつまぶし御膳 1500円 味噌を加えたコク深いタレは、重さがなくサラリとしている

全部食べたい気持ちを抑え、半分ほど残してダシ茶漬けに。カツオ節と昆布でとった濃厚なダシスープにタレが溶け込み、飲み干したくなる旨さなのだ。

昼もゆったりとした雰囲気で、落ち着いて食事したいときにも使える。

『なないろ』（左から）店長 速水大地さん、料理長 伊藤洋司さん、ソムリエ 吉岡徹さん

店長：速水大地さん、料理長：伊藤洋司さん、ソムリエ：吉岡徹さん「ランチは数量限定なので予約がおすすめです」

『なないろ』

［店名］『なないろ』

［住所］東京都港区虎ノ門5-3-2神谷町アネックス1階

［電話］03-5422-1220

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時（21時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線神谷町駅2番出口から徒歩1分

パリッと焼き上げた焦げ目の香ばしさにそそられる！『鳥清（とりせい）』＠銀座一丁目

先代が銀座で独立して約40年。現在は、先代と共に2代目の倉田健一さんも店に立つ。昼は開業時から続く「きじ焼重」一品のみ。8割ほど下焼きしたものをお客さんの食べるタイミングに合わせ、炭火の強い火力で仕上げていく。焦げ目がつくほどパリッと焼かれた皮と香ばしさに悶絶！

きじ焼重1200円

『鳥清（とりせい）』きじ焼重 1200円 鶏肉の下は海苔がぎっしり。大盛は＋100円

パンチはあるが、醤油がキリッと立ち上がる辛めのタレでぐいぐい進む。30食限定で12時半ごろに売り切れることも。夜はおまかせコースのみだが、途中で供されるつまみのレベルが高い！2代目の食への好奇心や酒好きのつながりで出合った味がヒントになるという。

選りすぐりの日本酒と共にゆったり楽しむ夜もぜひ訪れたい。

『鳥清（とりせい）』2代目 倉田健一さん

2代目：倉田健一さん「先代の味を守りつつ新しいことにも挑戦します」

『鳥清（とりせい）』

［店名］『鳥清（とりせい）』

［住所］東京都中央区銀座1-5-16第3太陽ビル別館2階

［電話］03-3561-5410

［営業時間］11時半〜13時※なくなり次第終了、18時〜23時（22時LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄有楽町線銀座一丁目駅5番出口から徒歩2分

塩とタレの味変、とろとろ卵や大葉のメリハリに唸る『焼き鳥ドリフ』＠新富町

昼時になると路地裏に行列を成す人気店。多くの人のお目当ては店名を冠した「ドリフランチ」だ。まず驚くのは、そぼろの強烈な炭の香ばしさ。串打ちした鶏肉を炭火でしっかり焼いてから挽くという。噛むほどに旨みもにじみ出て、濃厚な割に程よく効かせた醤油の余韻もいい。

ドリフランチ1300円

『焼き鳥ドリフ』ドリフランチ 1300円 この日はもも、ササミ、ぼんじりの3種

「大事なのは炭かな。紀州備長炭にこだわってるんですが、他と比べて火力と香りが全然違います」とは、店主のJOさん。

さらに、とろとろのスクランブルエッグと絡んだり、時折爽やかな大葉が表れたりと全体のバランスが最高！

一方で焼鳥は塩が控えめなのでシンプルに肉の味が伝わってくる。その対比も抜群で、夢中になって食べてしまうのだ。

『焼き鳥ドリフ』店主・JOさん

店主：JOさん「日本一と言われる焼鳥重を目指しています！」

『焼き鳥ドリフ』

［店名］『焼き鳥ドリフ』

［住所］東京都中央区新富1-10-11

［電話］03-6280-5189

［営業時間］11時〜14時※売り切れ次第終了、17時半〜22時頃

［休日］土・日・祝（月1回、土曜は昼から営業）

［交通］地下鉄有楽町線新富町駅3番出口から徒歩3分

撮影／小島昇（なないろ、鳥清、ドリフ）、取材／井島加恵（なないろ、鳥清、ドリフ）

『おとなの週末』2025年8月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

