乃木坂46岡本姫奈、素肌輝くキャミドレス姿 ホノルル満喫ショットに絶賛の声「絵になる」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/09/25】乃木坂46の岡本姫奈が24日、自身のInstagramを更新。ホノルルでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー、二の腕スラリのキャミ姿
メンバーとともにホノルルを訪れたことを明かしていた岡本は「ひとつなぎの大秘宝探しに行きたくなった」と人気漫画『ONE PIECE』（集英社）のセリフと絡め、船上で撮影した写真を公開。淡いピンクのキャミソールドレスを着用し、美しい素肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「大人っぽい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「ドキッとした」「プリンセスみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡本姫奈、キャミドレス姿でホノルル満喫
