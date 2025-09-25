岡本姫奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/25】乃木坂46の岡本姫奈が24日、自身のInstagramを更新。ホノルルでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆岡本姫奈、キャミドレス姿でホノルル満喫


メンバーとともにホノルルを訪れたことを明かしていた岡本は「ひとつなぎの大秘宝探しに行きたくなった」と人気漫画『ONE PIECE』（集英社）のセリフと絡め、船上で撮影した写真を公開。淡いピンクのキャミソールドレスを着用し、美しい素肌を披露している。

この投稿に、ファンからは「絵になる」「大人っぽい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「ドキッとした」「プリンセスみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

