ハローキティ生誕50周年を記念する展覧会「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる」京都市京セラ美術館 新館 東山キューブにて開催

サンリオの人気キャラクター・ハローキティ誕生50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展－わたしが変わるとキティも変わる－」が、京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催されます。グッズから誕生したハローキティは、時代の流行を取り入れながら多くの人に愛され続けてきました。その魅力がぎゅっと詰まった展覧会をご紹介します。

Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる

真っ赤なブースでは、ハローキティがご挨拶と共にお出迎え、グッズ出身のキャラクター商品のデザインとしてデビューしたハローキティ、貴重なデビュー当時のぬいぐるみも展示されており、展示室に入った瞬間からカワイイと言わずにいられません。

デビュー当時のハローキティのグッズ展示

大変貴重なデビュー当時のハローキティのグッズ、ノートやダイアリーにペンケースなど、学校へ一緒に連れて行き、授業が楽しみになるような文房具は、子供の頃の懐かしい記憶が蘇ります。

子供の頃が懐かしくなるアイテムもたくさん

遠足の時に初めて買ってもらったリュックサックは、ハローキティのリュックサックでした。

巾着袋やポーチなど、様々なアイテムを親におねだりして、ハローキティ仕様でコーディネートしていた頃から現在までの、時代の流れを感じる展示は、進むたびに、ワクワクが止まりません。

ハローキティはキャラクターへのなりきりもお得意

ハローキティはアニメやテレビのキャラクターにもなりきるのがお得意！作り、込まれたストーリー性がないハローキティは、キャラクターに自然と寄り添います。

東京国立博物館収蔵品とハローキティがコラボ

東京国立博物館収蔵品とハローキティがコラボ、見返り美人図や風神雷神図屏風（重要文化財）、三代目大谷鬼次の江戸兵衛（重要文化財）など東京国立博物館の収蔵品とコラボレーション展示されています。

可愛らしいフォトスポットも完備

会場内にはワクワクするフォトスポットも設置。さらにQRコードを読み込むと、オシャレなフォトフレームで撮影を楽しめます。

普段づかいできるアイテムがたくさん販売されています。

会場内にはオリジナルグッズショップも登場。図鑑やぬいぐるみ、カラビナマスコットなど、ここでしか手に入らない限定アイテムが多数販売されています。

おそろいのアイテムとしても最適

オシャレごころ満載！様々な衣装やコスチュームに身を包んだ、ハローキティ展限定マスコットキーホルダー。

自分好みにカスタムできるのも嬉しいトートバッグ

トートバッグを自分好みのアイテムで、カスタマイズするのも楽しい！大人になっても、カワイイ！が止まらないアイテムがたくさん販売されています。

Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる－

開催期間：2025年9月25日（木）～12月7日（日）

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ 京都市左京区岡崎円勝寺町124

時間：10:00～18:00（最終入場は閉館の30分前）