か、か、かんわいぃぃーーッ♡【3COINS】シリーズで揃えたい！「新作雑貨」

お部屋の模様替えや気分転換に【3COINS（スリーコインズ）】の「インテリア雑貨」を取り入れてみませんか。おしゃれなアイテムがリーズナブルな価格で買えるのが魅力。今回はそのなかでも注目の新作のインテリア雑貨をピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてみてください。

何を置いてもおしゃれ見え！

アクセサリーやメガネ、鍵など小物のちょい置きに便利なのがこちらの「脚付き小物トレイ」です。皿と脚の色が異なるバイカラーがポイント。パキッとした色合いで、置くだけでお部屋が一気に明るくなりそうです。素材は塗装を施した鉄製で、直径17cmとやや大きめ。棚に直置きしているアイテムを載せておしゃれに変身させてみては？ 販売価格は\880（税込）です。

うねうねデザインがポイント

生活感が出やすい箱ティッシュは、おしゃれなケースに入れて置くのがおすすめ。こちらの「アイアンティッシュケース」は、取り口のうねうねデザインがポイント。横から箱をスライドさせるだけで取り替えられるので、面倒くさがりな人もストレスなく使えそうです。裏面には滑り止め付き。販売価格は\770（税込）です。

小物をおしゃれに収納

ごちゃごちゃしたデスクやドレッサーの小物収納におすすめなのが、こちらの「セラミックキャニスター」です。蓋付きの陶磁器製の入れ物で、サイズは直径9cm・高さ10cmで、ヘアゴムやコットンなどを入れるのにちょうどいい大きさです。蓋付きなので、汚れやホコリから守れるのもうれしいポイント。カラーはブラウン・オレンジの2種類です。\770（税込）で買えるので、色違いで組み合わせるのも良さそうです。

カスタマイズできる！

小物をまとめて、おしゃれに収納したい人にぴったりなのがこちらの「ディスプレイボード」です。ホワイトのボードに、グリーンのトレイ・オレンジのフックがついていて自分好みにカスタマイズできるのが魅力。置く・引っ掛ける収納が同じ場所でできるので、片付けが苦手な人も整理整頓できそうです。販売価格は\880（税込）。同シリーズのほかのアイテムとあわせるとお部屋に統一感が出るので、ぜひ試してみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A