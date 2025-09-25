À¤³¦Î¦¾å¡Ö¥Ý¥¹¥È¿¥ÅÄÍµÆó¡×¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¿ä¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¡Ä¥«¥®¤Ï¹¥´¶ÅÙ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡¦Ç®¤µ¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ìÎÏ¡ª
¡¡À¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬¡ÈÂ´¶ÈÀë¸À¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡È¥Ý¥¹¥È¿¥ÅÄ¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
【もっと読む】世界陸上で注目のイケメン応援サポーター「K」って誰だ？ 石田雄二に負けず劣らずの陸上愛
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ê46¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¾¤Ç¡Ô»³ÅÄÍµµ®¤Ç¡£¹¥´¶ÅÙ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Ç®¤µ¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤Ï9·î23Æü¤Ë¡Ô¼¼Éú¹¼£¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¤Í¡©¡Õ¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢Â´¶È¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ö¼«¾Î¡ØÉ´½Ã¤Î²¦¡Ù¤ÎÉð°æ¤µ¤ó¤³¤½¡¢Î¦¾å¤Î½½¼ï¶¥µ»¤Î¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£Å¬Ç¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¼¼Éú¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ô¤¢¤¶¤È¤¤¡Õ¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¡£¡Ô¼¼Éú¤À¤Ã¤¿¤éÉð°æ¤Ç¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢¼«Ê¬¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦º²ÃÀ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¼¼Éú¤è¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Î©¤Á¤½¤¦¤ÊÉð°æ¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬Ç¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¤È"¥Ñ¥ó¥ÁÉÔÂ"¤«¡£
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¹ñÂÎ¤Î¤ä¤êÅê¤²¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Î¾È±Ñ¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À±½ÏÃ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ÈÄ¹186Â¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÊÂ¤ß¤ÎÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢Éð°æ¤ä¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤è¤ê¹¥´¶ÅÙ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Ç®¤µ¤â¹â¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤óÊÂ¤ß¤ËÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯Ç®¿´¡£²¿¤è¤ê±Ñ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Åìµþ³°¸ìÂçÂ´¤Ç±Ñ¸¡1µé¡¢Î±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç³Ú¡¹¤È¤³¤Ê¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À42ºÐ¤È¼ã¤¤¤·¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê°ïºà¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¤ÏËÜ¶È¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¡£À¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¹´Â«»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤è¤Û¤É¤Î¥®¥ã¥é¤òÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤òÃæ·Ñ¤·¤¿TBS¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤òËÜÌ¿»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤Î2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ô¼ÙËâ¡Õ¡ÔÌÂÏÇ¡Õ¤Ê¤É¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍò¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ØÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡Ù¤È¤¤¤¦Â´¶ÈÀë¸À¤ÏËÜ¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼¡¤Î2027Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Þ¤Ç2Ç¯¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤âµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¼¡¤â¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥¿¡¼¡ª¡Õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£
今回の「世界陸上」では、石田雄二と並んで「K」という応援サポーターが注目を集めた。