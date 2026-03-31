“おバカでもっこり”夜のホテル街をニヤケ顔で歩く男……俳優の鈴木亮平（43）である。鈴木主演で、世界的ヒットを飛ばしたNetflix映画『シティーハンター』。その待望の続編『シティーハンター２』の制作が３月26日に発表された。’27年にNetflixで、世界独占配信されるという。「漫画家・北条司による同名原作は昨年、連載開始から40周年を迎え、単行本累計発行部数は5000万部を超えています。’24年に配信された実写映画『シテ