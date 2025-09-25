Amazonにて、CORSAIRのゲーミング製品がセール価格で販売されている。セール期間は10月8日23時59分まで。

期間中は、60％サイズのメカニカルゲーミングキーボード「K70 PRO MINI WIRELESS」、65％サイズの有線テンキーレスゲーミングキーボード「K65 PRO MINI」、ゲーミングマウス「KATAR PRO WIRELESS」などがお買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS

カスタム性、ポータビリティ、パフォーマンスを兼ね備えた、60％サイズのコンパクトワイヤレスメカニカルゲーミングキーボード。接続方法は、BluetoothとUSB有線から選択可能で、AXONテクノロジーによる8,000Hzのハイパーポーリングも利用できる。

素早い入力を正確に伝えるCHERRY MX SPEED RGB Silverキースイッチを採用。耐久性の高いPBTダブルショットキーキャップと共に、激しいゲームプレイを支える。

バッテリー駆動時間は余裕のある最大32時間。LEDを消灯すれば最大200時間となり、さらに充電の間隔を伸ばすことができる。

CORSAIR KATAR PRO WIRELESS ゲーミングマウス

重量96gの軽量コンパクトなワイヤレスゲーミングマウス。つかみ持ちとつまみ持ちに適した、軽量で左右対称のデザインを採用している。

カスタム可能な6個のマクロ登録対応ボタンを搭載。また、ベームを中断することなく、3つのプリセットDPI設定を切り替えることができる。