【Amazonセール】CORSAIRのゲーミング製品がお買い得。60％サイズキーボード「K70 PRO MINI」やマウス「KATAR PRO」などがラインナップ
【Amazon：CORSAIRゲーミング製品】 セール期間：9月25日0時～10月8日23時59分
Amazonにて、CORSAIRのゲーミング製品がセール価格で販売されている。セール期間は10月8日23時59分まで。
期間中は、60％サイズのメカニカルゲーミングキーボード「K70 PRO MINI WIRELESS」、65％サイズの有線テンキーレスゲーミングキーボード「K65 PRO MINI」、ゲーミングマウス「KATAR PRO WIRELESS」などがお買い得価格で提供される。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS
カスタム性、ポータビリティ、パフォーマンスを兼ね備えた、60％サイズのコンパクトワイヤレスメカニカルゲーミングキーボード。接続方法は、BluetoothとUSB有線から選択可能で、AXONテクノロジーによる8,000Hzのハイパーポーリングも利用できる。
素早い入力を正確に伝えるCHERRY MX SPEED RGB Silverキースイッチを採用。耐久性の高いPBTダブルショットキーキャップと共に、激しいゲームプレイを支える。
バッテリー駆動時間は余裕のある最大32時間。LEDを消灯すれば最大200時間となり、さらに充電の間隔を伸ばすことができる。
CORSAIR KATAR PRO WIRELESS ゲーミングマウス
重量96gの軽量コンパクトなワイヤレスゲーミングマウス。つかみ持ちとつまみ持ちに適した、軽量で左右対称のデザインを採用している。
カスタム可能な6個のマクロ登録対応ボタンを搭載。また、ベームを中断することなく、3つのプリセットDPI設定を切り替えることができる。