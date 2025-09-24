前回王者イタリアと世界ランキング1位のポーランドが圧倒的な強さで4強進出！【世界バレー男子2025】

24日（水）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の準々決勝のうち2試合が行われた。

多くの強豪国が予選ラウンドやラウンド16で敗退した今大会。ベスト8にはチェコ代表、イラン代表、アメリカ代表、ブルガリア代表、ポーランド代表、トルコ代表、イタリア代表、ベルギー代表が残った。

24日には準々決勝のうち、イタリアvsベルギーとポーランドvsトルコの2試合が行われた。

前回大会王者のイタリアは今大会勢いに乗っているベルギーを寄せ付けず。3セットとも相手を20点台に乗せない展開でストレート勝利を収め、予選ラウンドで敗れた相手にリベンジを果たした。

一方、FIVB世界ランキング1位のポーランドも予選ラウンドで男子日本代表を下したトルコを寄せ付けず。こちらもストレートで準決勝進出を決めた。

勝利したイタリアとポーランドは27日（土）に行われる準決勝で対戦する。

25日（木）には準々決勝の残り2試合、チェコvsイランとアメリカvsブルガリアの2試合が行われる。

【世界バレー男子2025 9月24日結果】

イタリア 3-0 ベルギー

第1セット 25-13｜第2セット 25-18｜第3セット 25-18

ポーランド 3-0 トルコ

第1セット 25-15｜第2セット25-22｜第3セット 25-19