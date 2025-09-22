わんことドライブスルーに出かけた一部始終が微笑ましいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「羨ましい」「パパデレデレで草」「店員さんも嬉しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬が『スタバのドライブスルー』に行った結果→店員さんが…100点満点な反応と可愛すぎる光景】

自慢のミニカーで遊ぼう♪

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」では、豆柴の『おもち』ちゃん、シベリアンハスキーの『おこめ』ちゃんの可愛い姿がたびたび紹介されています。今回は、公道を走れるミニカーで遊んだ日の様子を投稿したそうです。ミニカーは2人乗りで、おもちちゃんもおこめちゃんもパパとドライブするのが大好きなのだとか。

まず乗車したのは、兄犬のおもちちゃん。意気揚々と助手席に乗り込み、田んぼの畦道を優雅にドライブ。弟犬のおこめちゃんは、パパと一緒にスターバックスのドライブスルーに行くことにしたようです。素敵なゴーグルを装着して、いざスタバへと向かいます！

ドライブスルーで大人気！！

ドライブスルーに到着すると、パパは慣れた様子でドリンクを選びました。受取口まで移動すると、助手席のおこめちゃんを見た店員さんはビックリ！！「かわいい～♡」と歓声をあげたそうです。

おこめちゃんにメロメロな店員さんに、パパも思わず「かわいいでしょ？」とニコニコ♪大好きなおこめちゃんを褒められて余程嬉しかったのか、お金を渡しながら「お姉さんも何か飲む？」とゴキゲンです。そんな様子を、少し離れた場所からママがじっと見つめていたとか…！

男同士の友情にホッコリ

スタバのドライブスルーを満喫したパパとおこめちゃんは、「さっきのはママに内緒ね」と、男同士の約束を交わしました。夜、お庭のベンチでおこめちゃんをギューッと抱きしめるパパ。パパは、本当におこめちゃんのことが大好きなようです。

そんな2人の様子を、部屋の中からおもちちゃんが見つめます…。おもちちゃんはツンデレな性格で、自分から甘えに行くのがあまり好きではないのだとか。羨ましそうなおもちちゃんの表情に、ママも思わず「庭に出ればいいのに…」とツッコミます。微笑ましい家族の光景に、見ている方までホッコリしてしまいますね♡

この投稿には、「パパさんニヤニヤし過ぎ(笑)」「ホントに素敵な家族」「あぁ～癒されるたまらん」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、他にもおもちちゃん＆おこめちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。