ポイントは「揺れ具合」歩き姿がさまになる「シンプルでキレイなワンピース」選び方

そでを通すだけでなんとなくさまになるワンピース。単純明快なアイテムだけに、いつのまにか可能性をせばめてしまってはいませんか？ 着方も着心地もラクできるからこそラフに着ない。そんな強気なマインドが、ふつうなのに目にとまる、センスのいい人へと導いてくれるはず。







迫力は、優雅に広がるシルエットだけで十分。ほかとのバランスを考えなくても成り立つ、完成されたワンピースだから、形は極端にするほど絵になる姿に。

マキシ丈と相まった贅沢なティアード

ネイビーノースリーブティアードワンピース／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） サングラス／WAITING FOR THE SUN（LIGNESPRING） バッグ／INÉD（フランドルカスタマーサービス） サンダル／Mollini（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） 肩にかけたグレースエット／スタイリスト私物

余白が飾りとして生きる、たっぷりとしたふくらみや広がり。躍動感が生まれて、カジュアルな素材で選んでも華やか。黒に見えて実はネイビーの色みが、シルエットにさらなる奥行きをもたらす。





「Tシャツの延長でキレイに着られる」優雅なフレアシルエット

ベージュノースリーブワンピース／någonstans ベージュワイドジャケット／SeaRo omlynn 白ワンハンドルレザーバッグ／TOUT Y EST キャメル×黒レオパード柄ミュール／MANGO



穏やかな品をまとえるベージュと力を抜いて着られるカットソー生地のワンピース。やさしい色や素材とは裏腹に、ドラマチックにゆれるフレアラインで、おめかしする日もさまになる。すっきりとしたノースリーブが、面積の広いあいまい色のもたつきをカット。







