J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÃË¤¬´ë¶È¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡ªµÜ¾ë¸©1ÉôIRIS.F.C¤ÎDFËÜµÈÍ¤Â¿¤¬»Å»ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤ò¤Ï¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬´ë¶È¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ¾ë¸©1Éô¡ÊJ7ÁêÅö¡ËIRIS.F.C¤ÎDFËÜµÈÍ¤Â¿¡½¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤äÀçÂæÂç¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£
Âç³Øºß³ØÃæ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶õÃæÀï¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëJ1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMF¾¾ÈøÍ¤²ð¤äJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³MF´äÞ¼¹°¿Í¤ÈÊÂ¤Ö¤Û¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤ÎËÜµÈ¤òÃÎ¤ëJ¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬ÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤ëÈà¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¡£
¤½¤ó¤ÊËÜµÈ¤Ï¥×¥í¤ÎÆ»¤Ø¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¥×¥íÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢»Å»ö¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤ò¤Ï¤¤¤¿¤Î¤«¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
´ë¶ÈÆþ¼Ò¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
IRIS.F.C¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤ÃË¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç³Ø»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁê¼êMF¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹ÃË¤Ï¡¢²áµî¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡Ë¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Û¤É¤Î¶¯¿´Â¡¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜµÈ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥×¥í¤Ø¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯À¤³¦¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤À¤³¦¤âÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤ÈÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï´ë¶ÈÀï»Î¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¸½ºßËÜµÈ¤Ï¼ã´³28ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅìËÌ»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÒÏÓ±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀÆ»¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å»ö¤â¼ã¤¯¤·¤Æ»ÙÅ¹Ä¹¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤òÂç´ë¶È¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥×¥í¤Ç¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤òÁª¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥í¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¸å²ù¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºßËÜµÈ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2018Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¸©¤«¤éÎý½¬µòÅÀ¤¬¤¢¤ëµÜ¾ë¸©³ÑÅÄ¡Ê¤«¤¯¤À¡Ë»Ô¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢Â¿Ë»¤ÎÃæ¤ÇJFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¢J4ÁêÅö¡Ë»²Æþ¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´Ä¶
ÁÏÉô7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëIRIS.F.C¤Ï¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£
J1¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤äJ2ÀçÂæ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¼«¼ÒÀ½¤Î¿Í¹©¼Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢Âç·¿¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤¬¡ËIRIS.F.C¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜµÈ¡£
»ØÆ³¼Ô¤âÊÌ³Ê¤À¡£Á°´ÆÆÄ¤Ï¸½ºßJ2¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ·Ä¹Ô¡Ê¤è¤·¤æ¤¡Ë´ÆÆÄ¤¬IRIS.F.C¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤«¤é¤Ï¸µJ2ÀçÂæ¤ÎÎÂÍ¦´ð¡Ê¤ê¤ã¤ó¡¦¤è¤ó¤®¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¼¯Åç¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿±óÆ£¹¯¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Á·ó¥¹¥«¥¦¥È¤Ë½¢Ç¤¡£´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤âJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥¹¤À¡£
ËÜµÈ¤Ï¡Ö±óÆ£¹¯¤µ¤ó¤ÈÎÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÅÚÆü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä´Ä¶¤òÍý²ò¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºßIRIS.F.C¤Ï¶¯¹ëÂçÁª¼ê¤ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï°Û¿§¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹âÊö
¶áÇ¯´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸åJ¥ê¡¼¥°¤äJFL¤Ï½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£¿·Æþ¼Ò°÷Áª¼ê¤¬¥ê¡¼¥°ÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º¤Æñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
ºòÇ¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤¿¥½¥Ë¡¼ÀçÂæFC¤¬¥Á¡¼¥à¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£¡Ö´ë¶È¤¬¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤ËÅß¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢Ê£¿ô´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢IRIS.F.C¤Ï¤³¤Îº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤âJFL»²Æþ¤ò¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤º²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶²¤é¤¯ÅìËÌ¤Ç¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤Ç¤â¡¢ÅìËÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢JFL¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¶ÈÌ³¤ÈÆóÂ¤ÎÁððÞ¤ò¤Ï¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦ËÜµÈ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹Àè¤Ï²ñ¼Ò¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇËÜµÈ¡£±Ä¶È¤Ç¤â¡ØËÜµÈ¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Á¡¼¥à¤Ïº£·î27Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅìËÌ2ÉôÆî¾º³Ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡±¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢IRIS.F.C¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Ë¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤±¤¿ÃË¤Ï¥×¥í¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤Þ¤º¤È¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤Ê»ÑÀª¤Ç¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¡Ö²¶¤Ï¥Ó¥Ã¥°¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜµÈ¤Ï¡¢¤¤¤ÞÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¡±§ÅÄ½Õ°ì¡Ë