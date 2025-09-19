16ºÐ¤ÇJ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤½¤Î¸å¤Ï²¼¹ßµ¤Ì£¡£ÃæÌî¿ºÈ¤¬¾ÅÆî¤ÇºÆµ¯¤ò´ü¤¹¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¤ÎÃÏ¤ÇºÆµ¯¤ò´ü¤¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¿ºÈ¡¢22ºÐ¡£2020Ç¯¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18ºßÀÒ»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢16ºÐ11¤«·î15Æü¤ÇJ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ï¼ç¤Ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£·°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤¿U-24ÆüËÜÂåÉ½¤Ë»²²Ã¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤ë¡£22Ç¯¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤Ã¤¿¥¸¥¨¥´¡Ê¸½¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç19»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¡¢23Ç¯¤â£¸·î¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«½Ð¾ì£´»î¹ç¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢Ä»À´U-18»þÂå¤ÎËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ë£´¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸SB¤Ç½ÐÈÖ¤òÁÀ¤¦¤â¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Æ¤º¡£23Ç¯¤Î¸åÈ¾Àï¤Ï£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç½ª¤¨¡¢24Ç¯¤Ï12»î¹ç¡¢25Ç¯¤ÎÁ°È¾Àï¤â£·»î¹ç¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£³Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÉôÊ¬¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤À¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¤Ë¡¢£¸·î¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¶áÇ¯¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¸½¡¦¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¸½¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÎÍ¶¤¤¤À¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ï²Æ¤ËÎëÌÚ½ß¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢º¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÃ´¤¦Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬Ç¤¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¤â¤È¤Îµ»½Ñ¤¬Çä¤ê¤ÎÃæÌî¤¬¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃæÌî¤¬¾ÅÆî¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×
¡¡³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£·Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè£²Àï¡Ê£±¡Ý£´¡¿£²Àï¹ç·×£³¡Ý£·¤ÇÇÔÂà¡Ë¤Ç²ÃÆþ¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Æ±13Æü¤ÎJ£±Âè29Àá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê£°¡Ý£³¡Ë¤Ë¤âÀèÈ¯¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½ÐÍè¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¾ÅÆî¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÀï½Ñ¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÄ»À´°ÊÍè¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»À´¤Î»þ¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÂçÂ´¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ·øÊÂ¤ß¤ÎÇ¯¿ô¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÉôÎà¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿Ä»À´»þÂå¤ËÌ³¤á¤¿º¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ç¤ÎÉü³è¤Ø¡£ÃæÌî¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¸®¹·¤À¡£
取材・文●岩本義弘(サッカーダイジェスト編集部)
取材・文●岩本義弘(サッカーダイジェスト編集部)
