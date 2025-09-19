10月スタート『相棒 season24』初回拡大SPのゲスト解禁！2人の名優が水谷豊と35年ぶりに共演

シリーズ誕生25周年を迎える『相棒』。“四半世紀”という記念すべき節目を迎えるとともに、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入する。

そんな25年の集大成にして新たなスタートラインとなる『相棒 season24』初回拡大スペシャルの放送が10月15日（水）に決定。さらに、初回ゲストも解禁となった。

初回拡大スペシャルに登場するのは片岡鶴太郎、余貴美子という2人の名優。それぞれ唯一無二の存在感を放つ演技巧者が“相棒ワールド”に降り立ち、特命係と対峙する。

◆杉下右京が“人間国宝”に弟子入り？

『season24』初回拡大スペシャルでは、シリーズ史上初めて“講談”の世界を舞台にしたミステリーを展開。

“右京が人間国宝の講談師に弟子入りする”という前代未聞のシチュエーションから幕を開ける。

実は15年ほど前、講談師・瀧澤青竜（たきざわ・せいりゅう／片岡鶴太郎）の屋敷で彼の息子が殺害されるという事件が発生。

破門になった元弟子が逮捕起訴され、すでに死刑判決が確定していたが、それが冤罪ではないかという疑惑が浮上する。特命係は秘密裏に事件の再捜査をスタートしたのだ。

折しも青竜は人間国宝に認定されたばかりの“時の人”だったが、右京は身分を隠して青竜の内弟子となり、屋敷に入り込むことに成功。薫もまた、別のルートで青竜一門に接触するが…。

人間国宝の光と影、隠された事件の真相とは？

そして、特命係の動きをつかんだ検察トップ検事総長・臥龍岡詩子（ながおか・うたこ／余貴美子）はどう反応するのか？

『相棒』ならではの圧巻のミステリーが展開していく。

◆片岡鶴太郎×水谷豊、35年ぶりのタッグ！

エンターテイナー、画家、書家などさまざまな顔を持つ片岡鶴太郎。

俳優としても、『終着駅』シリーズ（テレビ朝日）の主演を1996年から26年間にわたって務め上げるなど長年、第一線で活躍。変幻自在な演技で多くの作品を支えてきた。

今作で演じる瀧澤青竜は講談界の重鎮であり、人情家として知られる人物だが、その奥底にはいったいどんな思惑が渦巻いているのか？ 片岡が青竜という役柄に魂を灯し、彼の“業”をじっくり浮かび上がらせていく。

水谷とは『ザ・刑事』（1990年／テレビ朝日）でタッグを組んで以来、実に35年ぶりの共演となる片岡は「オファーいただき、とても嬉しい気持ちでした。水谷豊さんと35年ぶりの共演！ワクワクしました」と、胸躍らせながら撮影に臨んだ心境を告白。

人間国宝の講談師という難役にも「講談という新たな世界へ導いていただき幸甚でした」とリスペクトを持って挑んだことを明かしている。

水谷もまた「ご縁があって、再びご一緒できるのは大変嬉しいこと。今回は35年ぶりに同じ画面に映るということでワクワクしています」と奇しくも“ワクワク”という同じ言葉で再共演の喜びを語り、片岡と気迫あふれる演技合戦を繰り広げる。

◆余貴美子、念願の『相棒』初参戦！

一方、数々の作品で見る者の心を揺さぶってきた名優・余貴美子も『相棒』シリーズ初登場。

今作では日本の検察官の最高位である検事総長・臥龍岡詩子として登場するが、「やっとお声掛けいただき、大変ありがたく嬉しく思います。以前より、事件の謎解きだけでなく、世相も反映して余韻が残る物語を見て、『相棒』のチームに入りたいと思っておりました」と、念願の参戦であることを打ち明けた。

片岡と同じく、水谷とは『ザ・刑事』以来35年ぶりの共演だったが、今回の撮影では「撮影現場での始まりと終わりには、まずおふたりは、スタッフ、キャスト全員と、握手と御挨拶！なかなかできることではなく、胸がキュンとなりました」と水谷率いる“チーム相棒”の一体感に感動した様子。

『黒井戸殺し』（2018年／フジテレビ）などで共演経験がある寺脇は「余さんは普段はほんわかされているのに、芝居になるとトップまでギアが入る。今回も役に対する集中力は素晴らしかった」と、一瞬で空気を変える演技に圧倒されたと絶賛している。

余演じる詩子は、感情をまったく表に出さない冷静沈着な人物。15年前の事件の真実を掘り起こそうとする特命係を潰そうとするのか、それとも…。その動向から一瞬たりとも目が離せない。

ほかにも初回拡大スペシャルには、阿知波悟美、細川直美、しゅはまはるみ、青柳尊哉ら豪華ゲストが集結する。

◆片岡鶴太郎（瀧澤青竜・役）コメント（全文）

今回オファーいただき、とても嬉しい気持ちでした。水谷豊さんと35年ぶりの共演！ ワクワクしました♪

『相棒』は25周年とのことですが、永く継続しております事に大変敬服しておりました。今回参加させていただき、その理由を知りました！ 脚本の素晴らしさ、“座長”豊さんを中心のスタッフ皆様方の真摯な作品への愛情・取組み、謙虚な姿勢に感激しました。

現場では豊さん・寺脇さんは我々ゲスト陣に対して本当にフレンドリーに接していただき、常にリラックスして芝居ができるように御配慮いただいておりました。感謝に堪えません！

今回講談という新たな世界へ導いていただき幸甚でした♪ 重厚な作品になっております♪ どうぞ期待を持って楽しみにしてくださいませ。

◆余貴美子（臥龍岡詩子・役）コメント（全文）

25周年にして、初めてお役をいただきました。やっとお声掛けいただき大変ありがたく嬉しく思います。以前より、事件の謎解きだけでなく、世相も反映して余韻が残る物語を見て、『相棒』のチームに入りたいと思っておりました。

実人生では絶対に就くことのない検事総長というお役。ややこしい台詞が多いですが、それがまたやり甲斐があり、楽しかったです。役名も“卧龍岡詩子”。そんな素敵でややこしい名前も初めてで、書く練習しました！

撮影現場での始まりと終わりには、まずおふたりは、スタッフ、キャスト全員と、握手と御挨拶！ なかなかできることではなく、胸がキュンとなりました。『相棒』シリーズが長寿たる所以。みんなで良い作品を作りあげたいという、チーム感が羨ましく感じるほどです。

今回も放送は2クール。検事総長の再登場を願っております。先ずは、お見逃しなきよう。

◆水谷豊（杉下右京・役）コメント（全文）

片岡鶴太郎さんとは『ザ・刑事』以来35年ぶりの共演となりますが、ご縁があって再びご一緒できるのは、大変嬉しいことです。

実は、鶴太郎さん主演の『終着駅シリーズ』も『相棒』と同じ撮影所で収録していたので、撮影が重なったときはスタジオでよく立ち話をしていました。ほかにも僕が鶴太郎さんの個展を拝見したり、鶴太郎さんも僕の映画を見てくださったりと交流はずっと続いていたのですが、今回は35年ぶりに同じ画面に映るということでワクワクしています。

余さんとも35年ぶりの共演になりますが、またじっくりご一緒したいと思っていた方なので、ようやくその願いがかないました。彼女が演じる検事総長は右京たちの味方なのか、強敵なのか…またしても特命係にとっておもしろいキャラクターが出現したなと感じています。

◆寺脇康文（亀山薫・役）コメント（全文）

鶴太郎さんは、僕にとっては（水谷）豊さんをめぐるライバルなんです。

実は先日、豊さんが監督された映画を初日の朝いちばんの回で鑑賞して、豊さんに「見ましたよ！」と電話したのですが、「さっき鶴太郎さんからも電話もらったよ」と言われてビックリ。僕が一着を取りたかったのに負けてしまったんです。

しかも撮影所でお会いになると、おふたりはいつも楽しそうに笑い合っているので、それがなんとなく悔しくて…（笑）。今回の撮影では、いろいろな意味で鶴太郎さんに負けないように頑張ります！

また、余さんは普段はほんわかされているのに、芝居になるとトップまでギアが入って、ものすごい演技をされる方。今回も役に対する集中力は素晴らしかったです。