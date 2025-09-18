「プリンスこうや」と商品を監修！メディア工房

メディア工房は、今回、TikTok人気クリエイター「プリンスこうや」と、ソーシャルコマース企画における商品監修を担当しました。

■配信情報

配信日時 ： 2025年9月22日(月)20:00頃

配信アカウント： @mobmart.tts

配信形式 ： TikTok Shopライブ

出演者 ： プリンスこうや

販売商品 ： ブレスレット(完全受注生産)

その取り組みの一環として、「TikTok Shop」 の公式パートナーである 株式会社CARTA ZERO(本社：東京都港区、代表取締役CEO：宇佐美進典、以下「CARTA ZERO」)と連携し、2025年9月22日(月)の新月にあわせ、TikTok Shopにて特別ライブ配信を実施します。

ライブ配信では、新月にあわせて同社が監修した視聴者限定商品の「ブレスレット」を販売。

CARTA ZEROは、SNSやインフルエンサーを活用したブランドの共感獲得とビジネス成長を支援する統合型マーケティングを軸に、企画・配信のプロデュースを担当します。

同社では今後もCARTA ZEROとの提携を強化し、この商品を皮切りに、同社監修によるさまざまな商品を展開する予定です。

■「プリンスこうや」プロフィール

プリンスこうやプロフィール写真

2023年・2024年に開催された「TikTok LIVE All Stars」において2年連続でTikTokギフトランキング1位を獲得。

2024年の年間投げ銭額は18億円を記録するなど、国内屈指の配信者として注目を集める業界屈指のトップライバー。

勝者のメンタリティとカリスマ性を兼ね備え、多くのファンやライバーから厚い支持を集める。

TikTokライブの主要イベントで数々の優勝を果たし、日本一の座を幾度も経験してきた実績を持つ。

