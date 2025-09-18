ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÊÛÅö²°¤Î¡Ö¼Âºß¤·¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¥Æ¥ì¥ÓCM¡×²Í¶õCM¥½¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬À©ºî
¡¡²è¼Á¤äÂ¤ºî¤ò¸Å¤¤»þÂåÉ÷¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ê¥¯¥í±ÇÁü¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÊÛÅö²°¡×¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î¡Ö²Í¶õCM¥½¥ó¥°¡×¤òºî¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¼Âºß¤·¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¡×¤òÁÏºî¡£¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡ÉñÂæ¤Ï1850Ç¯ÁÏ¶È¡ÖÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾ÁíËÜÅ¹¡×
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ê¡¼Íè¹Ò¤è¤ê¤â3Ç¯Áá¤¤1850Ç¯¤«¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞÊÛÅöÅ¹¡ÖÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾ÁíËÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸½Â¸¤¹¤ëÊÛÅöÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´Å¿É¤¯Ç»¤¤ÌÜ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾ÁíËÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏ¶È¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊü±Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£2025Ç¯¤ËÁÏ¶È175¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö²áµî¤Î±ÇÁü¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥ÓCM¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡²Í¶õCM¥½¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥·¥êÅ°¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡º£²óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢²Í¶õ¤ÎCM¥½¥ó¥°¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥·¥êÅ°¡×¡£¡Ö70Ç¯Âå¥¸¥ã¥º²ÎÍØÉ÷¥½¥ó¥°Ver.¡×¤È¡ÖÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼É÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Ver.¡×¤Î2¤Ä¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö70Ç¯Âå¥¸¥ã¥º²ÎÍØÉ÷¥½¥ó¥°Ver.¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¥·¥êÅ°¡×¤Î¤ä¤Ê¤»µþ¥Î²ð¤µ¤ó±é¤¸¤ë²Í¶õ¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡Ö¤ä¤Ê¤»°¦¥Î²ð¡×¤¬¡¢Ç»¤¤É½¾ð¤ÇÆüËÜ¶¶¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¡ÖÊÛ¾¾¡×¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀÎÉ÷¡×±ÇÁü¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÜÍè¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÃµ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÀßÄê¤¬ºÙ¤«¤¯ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤¡É
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ç¤Ï±ÇÁü¤¬¥¹¥Æ¥ì¥ªÏ¿²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ©ºîÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ë1978Ç¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ªÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÆüËÜ¶¶¤Ë¤«¤«¤ë¼óÅÔ¹â¤Î¶¶µÓ¤â¼Â¤Ï1963Ç¯¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥º¥ì¤Æ¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Å¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡SNS¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡ÈÈ¯·¡¡É±é½Ð
¡¡À©ºî¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±Å¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢VHS¤¬ÁÒ¸Ë¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î±ÇÁü¤ä¡¢70Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥½¥Î¥·¡¼¥È¤ò¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡×±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¬Æ±µï¤¹¤ë»î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¸Å¤¤¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤ÎÊÛÅö¤ò¡¢ÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾ÁíËÜÅ¹¤Î¡ÈËÜÊª¡É¤Î¤ªÊÛÅö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²Í¶õCM¤òºî¤Ã¤¿¡Ö¥¥·¥êÅ°¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏPeatix¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯·¡¤µ¤ì¤¿VHS¥Æ¡¼¥×¤ËÏ¿²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿70Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÊÛ¾¾¤ÎCM¤é¤·¤±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹❗
¶Ê¤Ï¥½¥Î¥·¡¼¥È¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾¤Î±´¡ÁÇ»¤æ¤¤¥ó¥°¡¦¥Þ¥¤¡¦¥¦¥§¥¤¡Á¡×¤Ç¤¹‼️
ÀèÆüÈ¯·¡¤·¤¿³¨¥³¥ó¥Æ¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹⁉️
Â³Êó¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤🙇¡é️ https://t.co/SYVZ7WU4mK pic.twitter.com/W7DiNJACEa
— ÆüËÜ¶¶ÊÛ¾¾ÁíËÜÅ¹ (@benmatsu1850) August 9, 2025
