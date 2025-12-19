住友大阪セメントがしっかり。午後２時３０分ごろ、自社株１１６万８９００株（消却前発行済み株数の３．５２％）を１２月２６日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は３２０６万８１１７株となる。 出所：MINKABU PRESS