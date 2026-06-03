RCランスのピエール・サージュ監督が、クリスタル・パレスの新監督就任へ向かっているようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。現在47歳のフランス人指揮官は母国のシャンベリーで指導者キャリアをスタートし、2019年に国内屈指の名門リヨンの下部組織のコーチに就任。2023年11月にはファビオ・グロッソ監督の解任を受け、トップチームの暫定指揮官に任命されると、翌2024年1月に正指揮官へ昇格した。その後、202