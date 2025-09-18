福山雅治、草野マサムネ、谷川俊太郎とのコラボ原画も！絵本作家junaidaの企画展が現代美術館「ハイパーミュージアム飯能」で開催
北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」(埼玉県飯能市)にある現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO(ハイパーミュージアム飯能)」で、絵本作家・画家junaida(ジュナイダ)さんの最新原画展「THE WHISPERING GARDEN」が2025年9月7日から11月9日(日)まで開催される。福山雅治さんの楽曲のために描き下ろされたアニメーション原画をはじめ、初公開作品を含む約90点が展示される。
【画像】コンセプトアート「未公開の短編アニメーション」2023
■繊細で幻想的な世界観で人気を集める画家・junaida
2015年に絵本『HOME』で「ボローニャ国際絵本原画展」に入選して以来、独特の世界観で多くのファンを魅了し続けているjunaidaさん。絵本の創作を中心に、装画、詩画集、アニメーションなど幅広い分野で活躍している。2022年から2025年にかけては、全国6カ所の美術館で大規模個展「IMAGINARIUM」を開催するなど、今最も注目される絵本作家の一人と言える。
■福山雅治、スピッツ、谷川俊太郎--豪華アーティストとjunaidaが織りなす世界
本展では、2023年から2025年に描かれた作品から、初公開を含む選りすぐりの原画約90点を展示。福⼭雅治さんの楽曲『クスノキ-500年の風に吹かれて-』のために描かれたアニメーション原画をはじめ、草野マサムネさん(スピッツ)との歌画本『ひみつストレンジャー』の原画(一部)や、⾕川俊太郎さんとの絵本『ここはおうち』の原画(一部)など、近年発表されたさまざまなコラボレーション作品が一堂に会する。
また、絵本『世界』や詩画集『ともしび』など最新書籍の原画も余すことなく展示される。展示空間にもjunaidaさんの世界観を満喫できる演出が施されているというから、期待が高まるところだ。
■自然×デジタル×キャラクターアートを組み合わせた新時代の美術館
会場となるハイパーミュージアム飯能は、今年3月にオープンしたばかりの注目スポット。写真家・篠山紀信さんの美術館展などを手がけてきたアートプロデューサー・後藤繁雄さんが館長を務め、「自然とデジタル」「キャラクターアート」をテーマに掲げる現代美術館だ。宮沢湖畔という立地も、この美術館の大きな魅力のひとつ。屋内アート作品のみならず、森と湖の豊かな自然環境を活用した屋外アートインスタレーションなど、ここでしか体験できない展示が楽しめる。
美術館があるメッツァビレッジでは、北欧雑貨のショッピングや湖畔でのカフェタイムも満喫できる。アート鑑賞の前後に、ゆったりとした北欧時間を過ごすのもおすすめだ。
■都心から約1時間、日帰りアート旅のすすめ
気になるアクセスは、西武池袋線「飯能駅」北口からバスで約13分と、都心から約1時間で到着できる好立地。秋の行楽シーズン、日帰りでアートと自然を満喫するにはぴったりの距離感だ。
料金もお得な前売り券を活用したいところ。オンラインで購入すれば、一般1200円が1000円に、4歳〜18歳は700円が500円になる。アソビュー！、ローチケ、ArtStickerで来場前日まで購入可能なので、事前にゲットしておこう。
芸術の秋は、森と湖に囲まれた美術館「ハイパーミュージアム飯能」で、junaidaさんが紡ぐ物語の世界に浸る贅沢な時間を過ごしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
