SNSの“いいね”は脈ありサイン？男性が本命にだけ見せる「リアクション」
「投稿すると必ず“いいね”がつく」「ストーリーを毎回見てくれる」
そんな特定の男性の行動に気づいたことはありませんか？SNSでのリアクションは軽く見られがちですが、実は“本命女性”にしか見せない「リアクション」というケースも。そこで今回は、SNSでの行動に隠された男性心理を解説します。
常にあなたを気にかけていることをアピール
投稿直後に“いいね”やリアクションが届くのは、あなたの発信を見逃したくないから。本命女性の動向を常にチェックしている証拠です。他の女性の投稿より優先して反応してくるなら、それは好意が強いサインかもしれません。
会話のきっかけをつくろうとしている
SNSの内容を会話に持ち込むのも本命度が高い行動。「この前の写真かわいかったね」「あそこ行ったんだ？」とリアルなやり取りにつなげてくるのは、距離を縮めたい気持ちの表れです。SNSを単なる“見るだけ”で終わらせず、交流のきっかけにするのは本命女性に対してのみの反応と言えます。
無意識に出る「特別扱い」
他の人にはほとんど反応しないのに、あなたの投稿には必ず反応してくるのも、特別扱いの証拠。きっと「気づいてほしい」「意識してほしい」という思いが無意識に行動に出てしまっているのでしょう。SNSでのリアクションは些細な行動かもしれませんが、その積み重ねに本命度が隠れています。
SNSでの気になる男性のリアクションを見逃していませんか？その頻度や内容を注意深く見れば、きっと「私は彼の本命なのか？」の答えが見えてくるはずですよ。
🌼アナタにだけ見せてます。男性が好きな子にする「気づいてアピール」