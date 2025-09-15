コンパクトでプロ級♡クレイツのコードレス「9012」ストレートアイロン

毎日のヘアスタイリングをもっと快適に♡ヘアサロンシェアNo.1*のクレイツから、セカンドライン「9012」初となるコードレスストレートアイロンが新発売されました。持ち運びに便利なコンパクト設計ながら、プロ仕様の高品質をそのまま再現。旅行や出張、ライブ遠征にも頼れる一本で、理想のツヤ髪を手に入れてみませんか？

価格：7,480円（税込）

「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」は、前髪や顔まわりのアレンジにぴったりなコンパクト設計。

USB充電式で海外でも使えるうえ、機内持ち込みにも対応しています。クッション機能付きプレートが髪をしっかりホールドし、素早く自然なストレートやニュアンスアレンジを実現。

外出先でもサッと使えて、毎日のおしゃれを支えてくれます。

【SALONIA】ヘアドライヤー＆アイロンに限定ココアブラウン登場

髪を守るクレイツイオン®加工と温度調節

プレートには独自の「クレイツイオン®」を加工し、髪にうるおいを与えながらキューティクルを整え、ちゅるんとツヤのある美髪へ導きます。

温度は140℃・160℃・180℃の3段階で調整可能。髪質や用途に合わせて選べるため、デイリーから特別な日のスタイリングまで幅広く対応。

さらに耐熱シリコンカバー付きで、使った直後でも安心して収納できます♡

サイドにはハートモチーフが施され、持つたび気分が上がるデザインも嬉しいポイント。

重量は約215gと軽量で、連続使用は約30分可能。専用シリコンカバーやリチウムイオン蓄電池収納袋など付属品も充実しています。

ショートヘアの方やメンズにもおすすめで、シンプルながら「かわいい」と「使いやすさ」を兼ね備えた一本です。

型名：CSP9012-G01W

電源：USB充電式（Type-C）

温度：140℃／160℃／180℃（3段階）

本体重量：約215g

サイズ：約W217×D34×H41mm

付属品：シリコンカバー／充電用USBケーブル／リチウムイオン蓄電池収納袋

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）

新しい相棒アイロンで毎日をもっと自由に

クレイツの「9012 イオン コードレス ストレートアイロン」は、持ち運びやすさとプロ級の仕上がりを両立した心強いアイテムです。

コンパクトながら本格的な性能を備え、デザインにも“かわいい”をプラス♡忙しい朝も、旅行や出張先でも、サッと使えて理想のスタイルが完成します。

毎日の相棒として、あなたらしいツヤ髪ライフを叶えてみませんか？