¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û°ì¸«¡È¤ªÊõµÞÆ³ô¡É¡¢¼Â¤Ï¡È»ñ»º¤òÍÏ¤«¤¹æ«¡É¡ÄÂçÂ»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤¡Ö»Å¼ê³ô¡×¤ò¸«È´¤¯3¤Ä¤Î»ëÅÀ
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤½¤ÎµÞÆ¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡© ¹ªÌ¯¤¹¤®¤ë¡Ö»Å¼ê³ô¡×¤Î¥ä¥Ð¤¤¼ê¸ý
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï23²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
¾®·¿³ô¤ËÀø¤à¡Ö»Å¼ê³ô¡×¤Îæ«
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤³ô¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤³¤½´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤æ«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö»Å¼ê³ô¡×¤Ç¤¹¡£
»Å¼ê³ô¤È¤Ï¡¢¡Ö»Å¼ê¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ²È¤äÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê¡¢³ô²Á¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢»Å¼ê³ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤ä¤ê¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÅ¤«¤ÊÇã¤¤Àê¤á¤«¤éÆàÍî¤ÎÄì¤Ø¡Ä
³ô²ÁÁàºî¤Î»°ÃÊ³¬
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ ¶Ì½¸¤á
»Å¼ê¶Ú¤¬ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤¤½¸¤á¤Þ¤¹¡£µÞ·ã¤ËÇã¤¤½¸¤á¤ë¤È¤Û¤«¤ÎÅê»ñ²È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇã¤¤½¸¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¢ ¶ÌÅ¾¤¬¤·
ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÂ¿¤¯¤Î³ô¼°¤òÇã¤¤½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤ËÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤ÃíÊ¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¶Ì½¸¤á¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÅê»ñ²È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤ËÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÅê»ñ²È¤âÄÉ¿ï¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£ ¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·
³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤Î³ô¤ò°ìµ¤¤ËÇä¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È½ÐÍè¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤³ô¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤È³ô²Á¤ÏµÞÍî¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÃÍ¤Ç³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ï¡¢´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎµÞÆ¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¸«È´¤¯3¤Ä¤Î»ëÅÀ
¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Å¼ê³ô¤Îæ«¤«¤é»ñ»º¤ò¼é¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÊµÞÆÌÃÊÁ¤Ë°Â°×¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÅÀ¡¡§µÞÆ¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë
¤¢¤ëÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÎäÀÅ¤ËÄ´¤Ù¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶ÈÌ³Äó·È¤Ê¤É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¹¥ºàÎÁ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SNS¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤À¤±¤Ç¡Ö¢þ¢þ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÇú¾å¤²¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¬µò¤ÎÇö¤¤¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»Å¼ê¶Ú¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÇã¤¤Àú¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¿Í¤Î¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢°ì¼¡¾ðÊó¡Ê´ë¶È¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ê¤É¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òæ«¤«¤é±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£
»ëÅÀ¢¡§¡Ö½ÐÍè¹â¡×¤Î¿ä°Ü¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë
»Å¼ê³ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¾¦¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö½ÐÍè¹â¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤âÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë½ÐÍè¹â¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËµÞÁý¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï»Å¼ê¶Ú¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ÌÅ¾¤¬¤·¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ïºî¤é¤ì¤¿Ç®¶¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ëÅÀ£¡§¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î³ô¤òÇã¤¦¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÅê»ñÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ç¤ê¤äÉÕÏÂÍëÆ±¤¬¡¢¹âÃÍÄÏ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´ë¶È¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¾ÍèÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡© ¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ä°Â¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã»´üÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡Ö¤½¤Î´ë¶È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»Å¼ê³ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥¤¥º¤ò²óÈò¤·¡¢ËÜÊª¤ÎÀ®Ä¹³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î²¦Æ»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÚ¼Àé¶â¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»ñ»º¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
