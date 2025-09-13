「ワンナコッタ」がなんばマルイに登場 / 東京ディズニーリゾートのクリスマス【まとめ記事】
なんばマルイB1Fに、SNSでリアル過ぎると話題の「ワンナコッタ」が人気のスイーツ＆コーヒー「coffee kissa パールズ」が期間限定オープンする。「かわいすぎて、スプーンが入れられない！」SNS上で、そんな声が続出する「coffee Kissa パールズ」から誕生した新感覚スイーツ「ワンナコッタ」。まるで本物の子犬がちょこんと横になっているかのような、リアルなフォルム。ふんわり垂れた耳、くるんとした前足に、つぶらな瞳。そのあまりのかわいさは、まさに“映える”スイーツだ。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードだ。
■パソコン不要、これ1台でスキャンが完結！モニター付きドキュメントスキャナ―
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター搭載でパソコン不要、最大A3サイズまで対応可能なドキュメントスキャナー「400-SCN070」を発売した。液晶モニターを搭載しているため、スキャンからデータ保存までパソコン不要で操作できる。すぐにデータ化して共有できるため、効率的な業務をサポートする。もちろんパソコンに繋いでも使える。専用ソフトをインストールすることで多彩な機能でスキャンできる。撮影した本の曲面を補正したり、写り込んだ指を削除したり、文書のOCR機能などは専用ソフトで使える。※パソコンを使用しない場合、曲面補正・指消し・OCRなどの一部機能は利用できない。
■⽟⽊宏さんがブランドアンバサダーに！市販薬初、医療⽤と同じ成分を配合したPPI の胃腸薬「タケプロンｓ」
アリナミン製薬株式会社は、医療用と同じ成分※1（ランソプラゾール）を市販薬で初めて配合したプロトンポンプ阻害薬「タケプロンｓ」 （要指導医薬品）を、全国で発売中だ。近年、胸やけ・もたれ・胃の痛みといった胃の不調に悩む方々は増加傾向※2 にあり、「仕事や私生活に影響が出る」「睡眠や食事を気持ちよくとれない」といったQOL 低下に悩む人が多数いることが、同社の調査により明らかとなった。『つらい症状でお悩みの方々に寄り添い、サポートさせていただきたい』という強い願いのもと、同社は「タケプロンｓ」の発売準備を進めてきた。※1 医療用と同じ成分のランソプラゾールであること
※2 厚生労働省「国民生活基礎調査」より
■まるでワンちゃん、SNSで話題のスイーツ！「ワンナコッタ」がなんばマルイに登場
なんばマルイB1Fに、SNSでリアル過ぎると話題の「ワンナコッタ」が人気のスイーツ＆コーヒー「coffee kissa パールズ」が期間限定オープンする。「かわいすぎて、スプーンが入れられない！」SNS上で、そんな声が続出する「coffee Kissa パールズ」から誕生した新感覚スイーツ「ワンナコッタ」。まるで本物の子犬がちょこんと横になっているかのような、リアルなフォルム。ふんわり垂れた耳、くるんとした前足に、つぶらな瞳。そのあまりのかわいさは、まさに“映える”スイーツだ。
■それぞれの施設ならではのプログラムを展開！東京ディズニーリゾートのクリスマス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードだ。
■食欲の秋は海鮮で、4種の揚げ物を一度に味わう！かつや「秋の海鮮フライ定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「秋の海鮮フライ定食」を2025年9月12日(金)より期間限定で販売を開始する。今年の「秋の海鮮フライ定食」は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。4種類の揚げ物を一度に味わう、食欲の秋にふさわしい『全力飯。』に仕立てている。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
■パソコン不要、これ1台でスキャンが完結！モニター付きドキュメントスキャナ―
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター搭載でパソコン不要、最大A3サイズまで対応可能なドキュメントスキャナー「400-SCN070」を発売した。液晶モニターを搭載しているため、スキャンからデータ保存までパソコン不要で操作できる。すぐにデータ化して共有できるため、効率的な業務をサポートする。もちろんパソコンに繋いでも使える。専用ソフトをインストールすることで多彩な機能でスキャンできる。撮影した本の曲面を補正したり、写り込んだ指を削除したり、文書のOCR機能などは専用ソフトで使える。※パソコンを使用しない場合、曲面補正・指消し・OCRなどの一部機能は利用できない。
■⽟⽊宏さんがブランドアンバサダーに！市販薬初、医療⽤と同じ成分を配合したPPI の胃腸薬「タケプロンｓ」
アリナミン製薬株式会社は、医療用と同じ成分※1（ランソプラゾール）を市販薬で初めて配合したプロトンポンプ阻害薬「タケプロンｓ」 （要指導医薬品）を、全国で発売中だ。近年、胸やけ・もたれ・胃の痛みといった胃の不調に悩む方々は増加傾向※2 にあり、「仕事や私生活に影響が出る」「睡眠や食事を気持ちよくとれない」といったQOL 低下に悩む人が多数いることが、同社の調査により明らかとなった。『つらい症状でお悩みの方々に寄り添い、サポートさせていただきたい』という強い願いのもと、同社は「タケプロンｓ」の発売準備を進めてきた。※1 医療用と同じ成分のランソプラゾールであること
※2 厚生労働省「国民生活基礎調査」より
■まるでワンちゃん、SNSで話題のスイーツ！「ワンナコッタ」がなんばマルイに登場
なんばマルイB1Fに、SNSでリアル過ぎると話題の「ワンナコッタ」が人気のスイーツ＆コーヒー「coffee kissa パールズ」が期間限定オープンする。「かわいすぎて、スプーンが入れられない！」SNS上で、そんな声が続出する「coffee Kissa パールズ」から誕生した新感覚スイーツ「ワンナコッタ」。まるで本物の子犬がちょこんと横になっているかのような、リアルなフォルム。ふんわり垂れた耳、くるんとした前足に、つぶらな瞳。そのあまりのかわいさは、まさに“映える”スイーツだ。
■それぞれの施設ならではのプログラムを展開！東京ディズニーリゾートのクリスマス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施する。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードだ。
■食欲の秋は海鮮で、4種の揚げ物を一度に味わう！かつや「秋の海鮮フライ定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「秋の海鮮フライ定食」を2025年9月12日(金)より期間限定で販売を開始する。今年の「秋の海鮮フライ定食」は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。4種類の揚げ物を一度に味わう、食欲の秋にふさわしい『全力飯。』に仕立てている。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場