食人族もカブトガニも松島トモ子も。 アクの強いラインナップの「ホラー映画祭〜突き抜けた恐怖〜」ムービルで開催［ホラー通信］
神奈川県横浜市の映画館・ムービルと、映画配給レーベル「エクストリーム」がコラボした「ホラー映画祭〜突き抜けた恐怖〜」が、本日9月12日（金）から9月25日（木）まで開催中。
この映画祭ではホラー映画全11作品を上映。ラインナップは、観客が嘔吐することでおなじみの『テリファー 聖夜の悪夢』や不朽の名作『食人族 4Kリマスター無修正完全版』、異色のリベンジホラー『PIGGY ピギー』、かわいいカブトガニが大暴れする『キラーカブトガニ』、『松島トモ子 サメ遊戯』といった珍作まで、いずれもアクの強い作品が揃っている。
さらに、トークイベント付き上映や、ノベルティ付きコラボメニュー・黒血（こっけつ）ソーダの販売、フォトスポットの設置も行う。来場者には「魔除」と力強く書かれたお札風オリジナルステッカーがプレゼントされる。頼もしいデザイン。
力強いお札風オリジナルステッカー
イベントは変更の場合があるので公式サイトで最新情報をお確かめあれ。
「ホラー映画祭〜突き抜けた恐怖〜」
ムービル：https://109cinemas.net/movil/
■上映スケジュール
9月12日（金）〜9月18日（木）
・『PITY ある不幸な男』
・『PIGGY ピギー』
・『キラーカブトガニ』
・『悪魔がはらわたでいけにえで私』
・『シークレット・マツシタ／怨霊屋敷』
・『人肉村』
9月19日（金）〜9月25日（木）
・『クロムスカル』
・『ミュート・ウィットネス デジタルリマスター版』
・『松島トモ子 サメ遊戯』
・『テリファー 聖夜の悪夢』
・『食人族 4Kリマスター無修正完全版』
■トークイベント付き上映
・『悪魔がいけにえではらわたで私』
9月13日（土） 13:45頃〜（12:35の回終了後）
登壇者：宇賀那健一監督
・『キラーカブトガニ』
9月14日（日） 14:05頃〜（12:35の回終了後）
登壇者：星野和子（株式会社エクストリーム）、ヒロシニコフ（VIDEO VIOLENCE RELEASING）
・『松島トモ子 サメ遊戯』
9月20日（土） 15:35頃〜（14:15の回終了後）
登壇者：河崎実監督、脚本・小野峻志
・『テリファー 聖夜の悪夢』
9月23日（火・祝） 14:00頃〜（11:45の回終了後）
登壇者：星野和子（株式会社エクストリーム）、ヒロシニコフ（VIDEO VIOLENCE RELEASING）