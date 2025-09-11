PEANUTS新商品♡龍村美術織物が伝統技とスヌーピーを融合

130年以上の歴史を誇る京都の龍村美術織物から、PEANUTSのスヌーピーと伝統文様を融合させた新商品が登場しました。茶道具やポーチ、財布、カードケースまで幅広く展開され、普段使いにもギフトにも最適なラインナップ。伝統工芸の技とキャラクターの愛らしさを掛け合わせた「可愛い×美しい」和小物たちが、2025年9月10日より発売されます。

PEANUTS新商品×龍村美術織物の魅力

今回登場する「PEANUTSデザイン」は、スヌーピーを唐草文様や青海波とともに織り込んだオリジナル生地を使用。

立体感のある織りの表現と深みのある色彩が特徴です。ラインナップは古帛紗・出帛紗・数寄屋袋・懐紙入・ミニ巾着・半月ポーチ・がま口コスメポーチなど。

さらに、コイン入・札入・カードケース・ペンシルケース・ブックカバーといった日常使いできる雑貨も揃い、愛らしさと気品を兼ね備えています。

全商品ラインナップと価格

古帛紗／出帛紗

古帛紗 価格：4,950円／出帛紗 価格：9,900円

数寄屋袋

価格：14,300円

懐紙入

価格：7,700円

ミニ巾着

価格：6,050円

半月ポーチ

価格：6,600円

がま口コスメポーチ

価格：8,800円

コイン入

価格：3,300円

チャック付札入

価格：11,000円

二折札入

価格：11,000円

縦型カードケース

価格：7,700円

ペンシルケース

価格：3,300円

ブックカバー

価格：6,050円

カラーバリエーションは「スヌーピーと宝さがし（オレンジ・ブルー）」「からくさスヌーピー（グリーン・マルチ）」の4種類。伝統的な柄に遊び心を加えた世界観が楽しめます。

ギフトにも最適なPEANUTS新商品♡

世代を超えて愛されるスヌーピーと、格式ある龍村美術織物の技が出会い、誕生した特別な和小物コレクション。

茶道を嗜む方にはもちろん、キャラクター好きや伝統工芸を気軽に取り入れたい方にもおすすめです。インテリアのアクセントや大切な人へのギフトとしても喜ばれる逸品です♪

PEANUTS新商品で日常に彩りを

龍村美術織物の伝統とスヌーピーの愛らしさが調和したPEANUTS新商品。普段使いの小物から茶道具まで揃い、かわいらしさと気品を同時に楽しめます。

2025年9月10日よりオンラインショップや京都ショールームで購入可能。お気に入りの一点を手に入れて、日常に華やぎと笑顔を添えてみませんか？