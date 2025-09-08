ノートパソコンを充電できる！USB PD最大出力65W、クランプ式USB充電器
サンワサプライ株式会社は、デスク天板にしっかり固定できるクランプ式AC充電器「ACA-PD106BK（ブラック）」「ACA-PD106W（ホワイト）」を発売する。最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格およびPPS規格に対応し、USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の計4ポートでノートパソコンからスマートフォンまで幅広いデバイスを同時急速充電可能だ。奥行わずか55.5mmのスリム設計とデスク下配線のACコードにより、ワークスペースをスマートに保つ。
■ノートパソコンも充電できる、USB PD65W対応
USB Type-Cを2ポート搭載しており、最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応する。
■デスク天板にしっかり固定できるクランプ式
デスクを金具で挟み込んで充電器を固定するので手元で楽に充電できる。
■デスクに圧迫感を与えない奥行きを抑えた設計
奥行き55.5mm（クランプ部除く）と省スペース設計なので、デスク上にスッキリと設置できる。
■寝室にもピッタリLED非搭載
LED非搭載で、暗い場所でもまぶしくならないから寝室にピッタリ。ベッド横のサイドテーブルなどにも、工事なしで手軽に取り付け可能。簡単に充電器の定位置を作ることができる。
■安全設計
絶縁キャップ、過電流保護回路、短絡保護回路を備えた安全設計だ。
■下向き配線で見た目スッキリ
ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計だ。デスク上にコードが見えないので、スッキリ使用できる。
■ゴムパッド付き
デスクと接する部分には、デスクを保護するゴムパッドが付いている。
■同形状のUSB充電器・電源タップと並べて使える
本製品とポート違いのUSB充電器（ACA-IP50/51シリーズ）やクランプ式電源タップ（TAP-B25）は、同サイズ・同形状なので、横に並べても違和感なく使用できる。
■名入れ対応製品
社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■USB PD対応クランプ式AC充電器（PD65W・C×2＋A×2）「ACA-PD106BK（ブラック）」
■USB PD対応クランプ式AC充電器（PD65W・C×2＋A×2）「ACA-PD106BK（ブラック）」
