Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』愛知公演のオフショットを公開した。

【画像】玉森裕太の七三分け＆パック姿／リムレスメガネ姿や上半身裸の不意打ちショットなどライブオフショット

Kis-My-Ft2は現在、5月21日にリリースしたニューアルバム『MAGFACT』を引っ提げたアリーナツアーを開催中。9月6・7日の2日間、愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）でライブを行った。

■“ハチワレ”のフェイスマスクをつけた玉森裕太が「かわいい」と話題！

玉森は「Thank you 愛知 楽しい時間をありがとう。次は北海道で！」というコメントとともに、全6枚の写真を公開。

すり減った靴底が見えるように手前に足を投げ出した自然体ショットからスタートし、3枚目にはぴっちりと七三分けした玉森の鏡越し自撮りショット、4・5枚目はバスローブを着て『ちいかわ』のハチワレのフェイスマスクを顔にのせた姿で、4枚目は正面、5枚目は鏡越しに膝上まで見えるように撮影している。

玉森はハッシュタグで「#パックの目の上の点が目に見えるんだが」と綴っており、見てみるとたしかにハチワレの眉毛が目のように見える。

遊び心満載の投稿に、ファンからは「かわいすぎてしんどい」「愛おしい」「たしかに目に見えるw」「七三分けすきすぎる」「ハチワレパック最高」「パック姿がシュールw」「推し（玉）と推し（ハチワレ）が一緒で嬉しい」といった声が寄せられている。

■リムレスメガネ姿や上半身裸の不意打ちショットも！