歌手の大黒摩季（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。9月6日に実弟の礼騎さんが死去したことを報告した。

大黒は「昨日9/6のam2:31愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と訃報を伝えた。8月30日の札幌公演に弟が家族とともに来場してくれたとし「次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし娘達と嫁と家族で朗らかに過ごし空港まで送ってくれてほっとしていたものをそれから3日と経たぬ9/3の夕方再び脳出血で救急搬送されました」と明かした。

弟が2021年に椎骨動脈乖離で闘病していたことも公表し、「あらゆる延命治療を施し生命を維持できたなら二度目の奇跡を信じまた一歩ずつ治療してゆこうと家族、近しい仲間達とエネルギーを注ぎ続けましたが最後の山を越えようという昨日の未明、その心臓は力尽きあっという間にリズムを無くし父母のいる天に召されました」と伝えた。

「あまりの突然のことに翻弄され、でも奇跡を信じていたので礼騎とご縁のある方々へのお知らせが今となってしまい申し訳ありません」と深い悲しみを記しながらも、「これまで礼騎に沢山の思いと期待、ご尽力をいただきました全ての方々へ例え望みは万に一つでも誠心誠意治療を施して下さいました中村記念南病院の院長様はじめ医師・看護師・職員の皆様方へ弟と家族に代わり心より深謝申し上げます」と関係者への感謝を記した。