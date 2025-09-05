キタキタキターーーッッ！【ミスド】秋を感じる「新作ドーナツ」をチェック♡

いも派？ くり派？【ミスタードーナツ】から、今年も話題必至の「新作ドーナツ」が登場！ テーマは「秋のいもくり推しド合戦」。ビジュアル、味わい、素材感など、こだわりがギュッと詰まった全5種が並び、早くも熾烈なバトルの火ぶたが切って落とされました。今回は、発売直後に参戦した編集部スタッフによる速報レポをお届けします。

華やかなビジュアルにキュン！「さつまいもド しっとりスイートポテト」

スイートポテトフィリングのデコレーションが可愛い「さつまいもド しっとりスイートポテト」。公式サイトによると、ドーナツ生地の食感はさつまいもをイメージして“しっとり & ねっとり”なのだそう。じっくり味わって！

＜テイクアウト\205（税込） / イートイン\209（税込）＞

カリッと食感に病みつき！「さつまいもド 香ばしブリュレ」

「味も食感も大優勝ーッ！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが興奮気味に紹介するのは「さつまいもド 香ばしブリュレ」。キャラメリゼしてシュガーをまぶしたフォルムは、ドーナツに羽根がついたよう。熱々のコーヒーと合わせて食べたいドーナツです。

＜テイクアウト\205（税込） / イートイン\209（税込）＞

ずっしりクリームで食べ応えもバッチリ！ 「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

ビジュアル満点！ ホクホクしっとりした栗の食感をイメージして開発された生地を、マロン風味チョコでコーティングした「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」。中には、たっぷりのホイップクリーム入りです。

＜テイクアウト\237（税込） / イートイン\242（税込）＞

どこから見ても食べても“くり”「くりド マロンホイップ & ハニー」

焼き栗風味のマロンホイップをサンドし、グレーズをトッピングした「くりド マロンホイップ & ハニー」のビジュアルは、もはや“くり”！ シンプルながら高い“くり度”で、気になる味わいも「美味でした」と、レポーターHaruさんがコメントしています。

＜テイクアウト\237（税込） / イートイン\242（税込）＞

【ミスド】の「秋のいもくり推しド合戦」では、濃蜜ないもソースをコーティングした「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」も販売中。食べ比べしてお気に入りを見つけて！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N