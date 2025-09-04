ºë¶Ì¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡×³èµ¤¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë
´´ÀþÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹»êÊØ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡×¤Ï¹ñÆ»17¹æ¡¢ÄÌ¾Î¾åÈø¹ñÆ»¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²³ÀîËÌIC¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¿¤¤¤Ø¤óÊØÍø¤Ç¤¹¡£¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢½µËö¤Ê¤É¤ÏËþ¼Ö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤âÁªÂò»è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ç¤Ê·úÊª¤Ï¡¢ÁÚºÚ¡¦¤ª¤ß¤ä¤²¡¦ÇÀ»ºÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊªÈÎÅï¤È¤ª¿©»ö½è¡Ö²³¤Þ¤ëÂç¿©Æ²¡×¤Î£²Åï¡£¾å¤Î¿Þ¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï³ÆÅïÆâ¤ÎÇä¤ê¾ì¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¡×¤Ï¸©»ºµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¼«Ëý
¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¡×¤Ïºë¶Ì¸©»º¤ÎµíÆý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ªÅ¹¡£
¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡×Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥½¥Õ¥È¡õ¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥ß¥ë¥¯¡×¤Î£³¥«½ê¤¬¤¢¤ê¡¢³«Å¹Áá¡¹¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÈÖ¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥½¥Õ¥È¡õ¥¯¥ì¡¼¥×
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¿©Æ²Åï¤Î³°Â¦ÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¸å¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï5¼ï¡£º£²óÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¡õ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥ì¡¼¥×¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤»¡×¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤¬¤è¤¯¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤âÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¾å¤ò¤æ¤¯¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥µ¥¤¥º¡×1500±ß¤â¡ª ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¡¢ºë¶Ì¸©»ºµíÆý¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð´°¿©¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥½¥Õ¥È¡õ¥¯¥ì¡¼¥×
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥¯¥ì¡¼¥×10»þ¡Á15»þ30Ê¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥É¥ê¥ó¥¯Îà 10¡Á16»þ
¢¨¹ÔÎó¼¡Âè¤Ç±Ä¶È»þ¹ï½ªÎ»Á°¤Ë°ÆÆâ½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
Æþ¾ìÂÔ¤Á¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ÏÊªÈÎÅï¤ÎÆþ¸ý¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà»þ¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬À¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£
¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
1Æü4²ó¡Ê9»þ¡¢11»þ¡¢13»þ¡¢15»þ¡Ë¤Ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Æ¤¾å¤¬¤ê»þ¹ïÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤À¤«¤Þ¤À¤«¤Î´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥ß¥ë¥¯
¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥ß¥ë¥¯¡×¤ÏÊªÈÎÉô¤ÎÃæ±ûÊÕ¤ê¡£ºë¶Ì¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÉ¾È½¤Î4ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥·¥å¡¼¡×¡£¼Ì¿¿¤Î2¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥á¥¬¥µ¥¤¥º¡×1Ëü1369±ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È60¸ÄÊ¬¡£Í×Í½Ìó¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤å¤ï¡¼¤ÈÍÏ¤±¤ë¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê¸ý¤É¤±¡£
¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¤à¤Ë¤å¡¼¤Ã¤È¿¤Ó¤ëÉÔ»×µÄ¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥Ã¥±¡¼²³Àî¥ß¥ë¥¯
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ
ºë¶Ì¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤ß¤ä¤²ÉÊ¤â½¼¼Â¡ª
ÊªÈÎÉô¤Ç¤Ï¥Í¥®¤ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ê¤É¸©ÆÃ»º¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä¡¢ÃÏ¸µÆÈÆÃ¤ÎBµé¥°¥ë¥á¤Î¤ªÊÛÅö¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿¼Ã«¥Í¥®¤Ê¤é¡Ä¡Ä
ºë¶Ì¸©¤Ï¡Ö¶åÎ¤»ÍÎ¤¡Ê·ª¤è¤ê¡Ë¤¦¤Þ¤¤½½»°Î¤¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢´ØÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î°ìÂç»ºÃÏ¡£¸©»º¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª¤ß¤ä¤²¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾Æ¤°ò¤Ç¤¹¡£ÊªÈÎÅï¤Î³°ÊÉ¤ËÈÎÇä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤Ü¾Æ¤°ò¡×¤Ç¤Ï¡¢Ôä¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÐ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡¢¤È¤í¤È¤í¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¾Æ¤°ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©»ºÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¹ë²Ú¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á
¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡×¤ÎÀµÌÌ¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤Î·úÊª¤¬°û¿©Åï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¸©»º¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢ò¿¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
²³¤Þ¤ëÂç¿©Æ²
²³Àî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¼êÅçÇÀ±à¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÃËµ¤¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤Ç¤¹¡£
²³¤ò»È¤Ã¤¿´ï¤Ç²³Àî¤é¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿³¤Á¯Ð§¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢²³ÀîµÀ±àº×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡¢¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï²¿»ö¤«¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£²³¤Þ¤ëÂç¿©Æ²
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á15»þ30Ê¬
±©³ø¤´¤Ï¤ó ¤à¤¹¤Ó¤Î¶¿
±©³ø¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¶ñ¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£±©³ø¤´¤Ï¤ó ¤à¤¹¤Ó¤Î¶¿
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
¿©¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ë¡£Í¯¤¾å¤¬¤ëÆø¤ï¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÆ»¤Î±Ø¡£Ê¿Æü¤Ç¤âÂçÀ¹¶·¤Ê¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Æ»¤Î±Ø ¤Ù¤Ë²Ö¤Î¶¿¤ª¤±¤¬¤ï¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤Ù¤Ë¤Ð¤Ê¤Î¤µ¤È¤ª¤±¤¬¤ï¡Ë
½»½ê:ºë¶Ì¸©²³Àî»ÔÀîÅÄÃ«4324-1
TEL¡§048-783-4031
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ ¢¨°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Ïµ»öÆâ¤ËÆÃµ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
Ãó¼Ö¾ì: ÉáÄÌ¼ÖÌó280Âæ Âç·¿¼ÖÌó43Âæ ¿È¾ã¼ÔÇ¥ÉØÍÑ²°º¬ÉÕ/5Âæ EV½¼ÅÅ/ 1Âæ
¥¢¥¯¥»¥¹:·÷±ûÆ»²³ÀîËÌËÜIC¤«¤é2Ò¡¢JR²³Àî±ØÀ¾¸ý¤«¤é»ÔÆâ½Û´Ä¥Ð¥¹¡Ê¤Ù¤Ë¤Ð¤ÊGO¡Ë¤Ê¤É¤Ç22¡Á27Ê¬¡¢À¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼Æþ¸ý²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ3Ê¬
ºÇ¿·¾ðÊóËþºÜ¡ª
¡Ø´ØÅì¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¡õSA¡¦PA¡Ù¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
´ØÅì¼þÊÕ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ÈSA¡¦PA¤òÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡ªÏÃÂê¤ÎÆ»¤Î±Ø¾ðÊó¤ä¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¡¢¾Ü¤·¤¤»ÜÀß¾Ò²ð¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡ª¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó½¼¼Â¤Î¡Ø´ØÅì¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¡õSA¡¦PA¡Ù¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤ÎSA¡¦PA¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø´ØÅì¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¡õSA¡¦PA¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Photo:Â¼²¬±É¼£¡¡Text¡§¾¾ÈøÍµÈþ
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£