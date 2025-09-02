電子工作で「ネコ」を自作しみた!? 猫じゃらしに反応して前足キュイキュイ＆謎の鳴き声を繰り出す“技術系ネコ”が完成

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【猫アレルギーに朗報】ネコを自作する』というnomolkさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ねこじゃらしでかわいいネコと遊びたい。

それを阻むネコアレルギーという厳しい現実。

こんなことで諦めたくない、なんとかしてネコを飼わずにねこじゃらしを楽しみたい。

今日はネコを自作するよ。

【猫アレルギーに朗報】ネコを自作する

猫アレルギーで本物の猫と暮らせない、だったら作ればいい――。そんなユニークな発想でネコを自作しはじめる技術系動画が投稿されています。

猫じゃらしを見て「これで猫と遊びたい」と思った投稿者。ネコを自作しようと、段ボールで体を作り始めます。頭をスポンジで作ったところ、なぜか犬のようになってしまいました。

サーボモーターを仕込みながら組み立てます。猫じゃらしに反応するネコのように、立ち上がって前足をキュイキュイと動かす仕草を再現します。

ただ、この時点では手動です。「これでは野生がない」からと、頭部にフォトリフレクタを埋め込みました。AIにプログラムを生成してもらいマイコンに書き込みます。これで自動化できました。

AIはプログラム生成後に「この猫に『にゃー』というサウンドも付けたい？」と提案してきました。せっかくなので「つけてみて！」とお願いすることに。本体には圧電スピーカーを接続しました。

プログラムをマイコンに書き込み、猫じゃらしを振ってみると……、「ピロロロロロロ……」となんとも情けない電子音が鳴り響きます。この妙な鳴き声にコメント欄は大盛り上がり。「！？」「えっ」「ｗｗｗｗｗｗ」と爆笑があがります。

さらに「声がリアルになったから、見た目もリアルにしたい」と、ネコの写真素材を加工して“毛皮”を印刷。両面テープで本体に貼り付けます。こうして自作ネコが完成しました。

実際に動かしてみると、ネコがうれしそうにじゃれているようにも見えてきます。投稿者は「同じことの繰り返しなのに、猫の嬉しそうな動きを見ると何度も遊んでしまう。幸せってこういうことなのかもしれないね」と語ります。

ですがシーンが切り替わると、そこには猫じゃらしを振る装置が……。「人も自作してしまってるやん」「そっちも自動にするなｗｗｗ」とツッコミの声が寄せられます。

最後までオチたっぷり、随所に笑いどころが散りばめられた楽しい動画となっています。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

意外と猫になったなw

一周回って良すぎる鳴き声だ

鳴き声ｗｗｗｗ

かわいい

人も自作してしまってるやん

文／高橋ホイコ