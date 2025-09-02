電子工作で「ネコ」を自作しみた!? 猫じゃらしに反応して前足キュイキュイ＆謎の鳴き声を繰り出す“技術系ネコ”が完成
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【猫アレルギーに朗報】ネコを自作する』というnomolkさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
ねこじゃらしでかわいいネコと遊びたい。
それを阻むネコアレルギーという厳しい現実。
こんなことで諦めたくない、なんとかしてネコを飼わずにねこじゃらしを楽しみたい。
今日はネコを自作するよ。
【猫アレルギーに朗報】ネコを自作する
猫アレルギーで本物の猫と暮らせない、だったら作ればいい――。そんなユニークな発想でネコを自作しはじめる技術系動画が投稿されています。
猫じゃらしを見て「これで猫と遊びたい」と思った投稿者。ネコを自作しようと、段ボールで体を作り始めます。頭をスポンジで作ったところ、なぜか犬のようになってしまいました。
サーボモーターを仕込みながら組み立てます。猫じゃらしに反応するネコのように、立ち上がって前足をキュイキュイと動かす仕草を再現します。
ただ、この時点では手動です。「これでは野生がない」からと、頭部にフォトリフレクタを埋め込みました。AIにプログラムを生成してもらいマイコンに書き込みます。これで自動化できました。
AIはプログラム生成後に「この猫に『にゃー』というサウンドも付けたい？」と提案してきました。せっかくなので「つけてみて！」とお願いすることに。本体には圧電スピーカーを接続しました。
プログラムをマイコンに書き込み、猫じゃらしを振ってみると……、「ピロロロロロロ……」となんとも情けない電子音が鳴り響きます。この妙な鳴き声にコメント欄は大盛り上がり。「！？」「えっ」「ｗｗｗｗｗｗ」と爆笑があがります。
さらに「声がリアルになったから、見た目もリアルにしたい」と、ネコの写真素材を加工して“毛皮”を印刷。両面テープで本体に貼り付けます。こうして自作ネコが完成しました。
実際に動かしてみると、ネコがうれしそうにじゃれているようにも見えてきます。投稿者は「同じことの繰り返しなのに、猫の嬉しそうな動きを見ると何度も遊んでしまう。幸せってこういうことなのかもしれないね」と語ります。
ですがシーンが切り替わると、そこには猫じゃらしを振る装置が……。「人も自作してしまってるやん」「そっちも自動にするなｗｗｗ」とツッコミの声が寄せられます。
最後までオチたっぷり、随所に笑いどころが散りばめられた楽しい動画となっています。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。
視聴者コメント
意外と猫になったなw
一周回って良すぎる鳴き声だ
鳴き声ｗｗｗｗ
かわいい
人も自作してしまってるやん
文／高橋ホイコ