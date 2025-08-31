²ÃÆ£¹À¼¡¡¡·ÙÈ÷°÷¤Ëà¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤á¿ÍÊª¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤¼¡£¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤À¤¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡ÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ëµ¯¤¤¿à»ö·ïá¤Ë¿°¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤ë»þ¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Þ¤¹¡¢³§¤µ¤ó¡©¡¡¤¢¡¢»³ËÜ¡Ê·½°í¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¤Í¡¢¶É¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÆÃÈÖ¤Ç¤Í¡£¥Ð¡Á¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ÙÈ÷¤ÎÊý¤¬¡£¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¡¢·ÙÈ÷¡¢²¿¿Í¤«¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤Æ¤â¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¡Ø²¿¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤è¡££µÊ¬¤°¤é¤¤¡£¡Ø²¿¡©¡¡¤³¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬¡Ö·ÙÈ÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¡¢£µÊ¬¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡Ê·ÙÈ÷°÷¤¬¡Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£Æü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÆÃÈÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢ËÍ¡Ù¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Õ¤«¤ï¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤¼¡£¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤À¤¼¡×¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤ÊÏÃ¤è¡£¤³¤ì¤â¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤è¡¢¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¡£¡Ø²ÃÆ£¤µ¤ó¡¢¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡²ÃÆ£¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹È±¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îà³Ð¸çá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤È¤¦¤È¤¦Íè¤¿¤«¤È¡£¤È¤¦¤È¤¦Íè¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤«¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Í¡£¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ÙÈ÷¤ÎÊý¤Ë¥¬¥Á¤Ç¡×¤È¤Ê¤¼¤«¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£