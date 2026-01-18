フリーアナウンサー・タレントの森香澄（30歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。アナウンサー採用試験はすべて最終面接まで行ったものの8社落とされ、9社目のテレビ東京に「拾ってもらいました（笑）」と笑った。森は今回、番組のゲストとして出演。就職活動時代の話になり、アナウンサーの採用試験は「全部受けました。大阪（の放送局）まで。全部最終までは残ったんですよ。だけど