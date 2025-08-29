【数学クイズ】子どもが2人いて、1人が男の子だったとき、もう1人も男の子である確率は？

「子どもが2人います。そのうち1人が男の子だったとき、もう1人も男の子である確率は？（ただし、男の子と女の子が生まれる確率は等しく50％ずつとします）」

突然ですが、こう聞かれたらどう答えますか？多くの人は、「そりゃあ50％ずつなんだから2分の1でしょ」と即答するかもしれません。ところがこの問題、正解は「2分の1」ではありません。

おそらく多くの人の直感に反するこの問題。まさに確率という分野の奥深さを体現しています。

今回はこの不思議な確率の問題を入り口に、確率の魅力と奥深さ、そして騙されやすい落とし穴について、さまざまな具体例を交えて解説していきます。

※子どもの性別に関しては、今回は数学の問題として理解しやすいように「男の子、女の子それぞれ50％ずつ」としております。

なぜ2分の1にならないのか

シンプルでありながら、単純に「2分の1」とはいかないこの問題。

まずは問題の前提を整理してみましょう。

子どもが2人いるのですから、その性別の組み合わせは以下の4通りとなります。

男・男（BB）

男・女（BG）

女・男（GB）

女・女（GG）

このうち、「（少なくとも）1人が男の子である」という条件があるため、「GG」のパターンは除外されます。すると残るのは「BB」「BG」「GB」の3通り。このうち問題の条件に合う、「もう一人も男の子」というパターンは「BB」の1通りだけです。

したがって、答えは3分の1（1/３）になるのです。

解説してみると非常に簡潔になってしまいますが、なかなか納得のいかない人もいるでしょう。実はこの問題の重要ポイントは「男の子が2人のうちどちらかが特定されていない」という状態にあることなのです。

「2分の1」になるパターンとは？

では、「特定されている」とはどのような状態を指すのか。ここからは、「特定」の一番分かりやすい例を見ていきましょう。以下の問題を考えてみてください。

「年齢の違う2人の子どもがいます。年齢の高い方が男の子だった場合、年齢の低い方も男の子である確率は？（ただし、男の子と女の子が生まれる確率は等しく50％ずつとします）」

いかがでしょうか。「2人子どもがいて、1人は男の子であることが分かっている」という一見同じ条件のように見えて、このパターンでは答えは変わってくるのです。

今回の問題の場合、上の子の性別が特定されています。下の子の性別は男女のいずれかなので、「男・男」と「男・女」の2通りのうち、片方が該当します。

男・男（BB）

男・女（BG）

よって、「もう1人（下の子）が男の子である確率」は 2分の1（1/2）となるのです。

これが、「特定されているか」という言葉の意味となります。「どちらかが男の子」なのか「特定の子が男の子」なのかで確率は変わるのです。

特殊条件がつくと確率は変わる

ではここからは、「特定」の少し複雑な例を見てみましょう。以下の問題を考えてみてください。

「2人の子どもがいます。1人は火曜日生まれの男の子でした。このとき、もう1人も男の子である確率は？（ただし、男の子と女の子が生まれる確率は等しく50％ずつ、そして、各曜日に子どもが生まれる確率は等しく7分の1ずつとします）」

いかがでしょうか。子どもの「性別」の話をしているのに、それに一見関係なさそうな「何曜日生まれか」という情報が入ってきています。しかし、実はこの問題の答えは、最初の問題「3分の1」とも、そして次の問題「2分の1」とも違うものになるのです。

その理由について、図式化して解説しましょう。

2人の子どもがそれぞれ「男」「女」のどちらなのか、そして何曜日生まれなのかのすべての組み合わせを図に表すと、14×14の196通りあります。そして、問題の条件である

・「男」「女」の割合は等しく50％ずつ

・曜日ごとの割合は等しく7分の1ずつ

の2点を鑑みると、この196通りのどれになるかの確率はすべて等しいことが分かります。

この中で、問題の前提である「1人は火曜日生まれの男の子」という条件を満たしているのは、上の図でオレンジ色に塗りつぶしたマスになります。これは縦横それぞれ14マスずつあり、「2人とも火曜日生まれの男の子」である1つのマスのみかぶっているため、このマスの数は

14+14-1 = 27

で27マスだと分かります。

では、この条件のもとで「もう1人も男の子」である場合は、どのマスになるのでしょうか？図示して考えてみましょう。

先ほどオレンジ色で塗ったマスの中で、2人とも男の子になるのは左上の方の縦横7マスとなり、マスの数は合計で13マスとなります。よって、「1人が火曜日生まれの男の子」だと分かった時点で可能性のあるマスが「27」なのに対し、「両方男の子」となった時点で可能性のあるマスが「13」になるため、求める確率は13/27（約0.48）となるのです。

「男の子が1人いる」という条件の“特定のされ方”によって、もう1人も男の子である確率は少しずつ変化していきます。「火曜日生まれ」という情報が含まれていることで、その男の子をある程度まで「特定」することができます。この条件があることで、単に「1人が男の子」（確率は3分の1）というだけよりも情報量が増えますが、かといって「長男が男の子」（確率は2分の1）といった完全な特定ほどではありません。そのため、確率もその中間の値になるというわけです。

高校で習う「条件付き確率」が役に立つ

実はこの問題を解くには、高校1年生で学ぶ「条件付き確率」の考え方が役立ちます。

条件付き確率とは、ある条件がすでにわかっているときに、別の出来事が起こる確率を求める方法です。今回の場合、すでに「2人の子どものうち、少なくとも1人は火曜日生まれの男の子である」という条件が与えられています。このような場合、確率の求め方は次のようになります。

分母は「少なくとも1人が火曜日生まれの男の子である」確率、分子は「2人とも男の子で、かつ少なくとも1人が火曜日生まれの男の子である」確率となります。この2つの数を確率として計算し、それらの比をとることで、求めたい確率を導くことができます。

このように、最初に条件がある場合は、「その条件のもとで、他のことが起こる確率」を考える必要があります。一見難しそうに思えるかもしれませんが、丁寧に条件を整理して図や表を使って考えることで、着実に理解を深めることができます。

世の中にあふれる「確率」の罠

「確率」と聞くと、ギャンブルや宝くじなどを想像するかもしれませんが、実際にはそれだけではなく、私たちの生活のあらゆる場面で登場しています。

皆さんも、「顧客満足度99％」「支持率20ポイント低下」などの数字をニュースや広告で一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。

しかし、私たちはその確率の「意味」をよく理解せずに受け取ってしまうことがあります。

例えば、

「セールで今だけ最大70％オフ」

という宣伝広告を見ると、ついつい買ってしまいたくなりがちですが、確率、割合の計算において重要なのは「元の値段」になります。

もしかすると、あえてもともとの値段を高くしておいて、値下げのインパクトを与えているかもしれません。

このように、確率を理解する力は、現代を生き抜く「情報リテラシー」の一部でもあるのです。

おわりに：確率は社会に役立つ知恵

今回の話は、ほんの一例にすぎません。

確率という分野は、私たちの直感を裏切ることが多々あります。だからこそ奥が深く、学ぶ価値があります。

そして同時に、確率を正しく理解することは、ビジネスの場面でも、家庭でも、ネットリテラシーの場面でも、非常に役に立つスキルなのです。

今回の記事を面白いと感じた人は、ぜひ周りの人に今回の問題を出題してみてください。

人に説明することで、より理解は深まります。

確率は、ただの数字遊びではありません。それは、世界を読み解く「視点」なのです。

ぜひ楽しく学んでみてください。

